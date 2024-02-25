聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶元宵 迎金龜、搭炮城、炸寒單

聯合報／ 記者潘欣中尤聰光王昭月／連線報導
昨天元宵節，台東肉身炸寒單相當震撼及刺激，遊客大呼過癮。記者尤聰光／攝影
昨天元宵節，台東肉身炸寒單相當震撼及刺激，遊客大呼過癮。記者尤聰光／攝影

昨日是元宵節，客庄十二大節慶活動六堆祈福尖炮城在屏東五溝村熱鬧登場，首創弓箭尖炮城，另有盤花競賽體驗及客家年節博弈遊戲。台東好神元宵嘉年華會規畫50隊陣頭及逾20場炸寒單，台東市區一整天鞭炮聲此起彼落，遊客大呼刺激又過癮。

澎湖縣山水上帝廟迎金靈龜回娘家，去年重量415兩的金龜增至425兩、昨天亮相。縣長陳光復擲撒糖果、硬幣與鄉親分享喜悅。山水上帝廟主委張再會說，去年金龜由億大鑽石金飾韋勁宇以「六相一陰」乞得，今年加還10兩，市價約3300萬元，是澎湖最大金龜。

屏東六堆尖炮城傳承逾百年，早年客家人為防範外敵，設置類似烽火台功能的瞭望台，高掛內置火藥的竹編炮籠，若有聚落受襲就點燃鞭炮通知其他聚落，是團結保家精神象徵，慢慢演變成元宵祈求平安的娛樂競賽。

尖炮城傳統以單竿、單炮籠方式進行，參賽者以線香燃點鞭炮後投進高處的竹籠內，引爆竹籠內的爆竹便成功。隨著比賽模式不斷改良，發展出雲霄尖炮城、勇士尖炮城、水球尖炮城，今年更首創弓箭尖炮城，不分性別且全齡都適合。

台東砲炸寒單爺活動由玄武堂與邯鄲堂負責，2個堂共計29場的肉身炸寒單，昨日首場從知名小吃店榕樹下米苔目開炸，店家舉香祈求「大家平安，生意興隆」。彰化李姓遊客說，體驗過平溪天燈、鹽水蜂炮，就差台東炸寒單，場面震撼又刺激，開心完成元宵拼圖。

元宵節 台東 炸寒單

延伸閱讀

韓流霸主來了！東方神起帥炸林口慶元宵

澎湖元宵乞龜登場 大龜小龜齊回宮廟

元宵節湯圓怎麼吃不會胖？ 營養師提鹹、甜湯圓食譜建議

嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

相關新聞

慶元宵 迎金龜、搭炮城、炸寒單

昨日是元宵節，客庄十二大節慶活動六堆祈福尖炮城在屏東五溝村熱鬧登場，首創弓箭尖炮城，另有盤花競賽體驗及客家年節博弈遊戲。...

港快跑鴨！小鴨回收贈偏鄉

高雄黃色小鴨展期今天落幕，昨辦「港快跑鴨！」趣味競賽開獎，創造新一波高潮，1萬5千隻小小鴨在水道競速，河道一度因水速緩慢...

好市多進駐高軟 居民憂塞成內科

美式賣場好市多準備在高雄亞灣區設立新據點及加油站，引發高軟園區廠商及住戶反彈，憂心輕軌已導致出口壅塞，交通恐陷黑暗期，高...

賣場引發塞車潮 高雄大順路是前例

賣場引發交通壅塞有前例可循，高雄輕軌博愛路接大順路段賣場林立，義享天地及好市多賣場人潮多，自由路、龍德新路及大順路等路口...

星雲大師逝世一周年…佛光山辦追思會 韓國瑜現身緬懷

佛光山開山祖師星雲大師去年2月5日逝世，佛光山在今日元宵節舉辦「佛光山開山祖師星雲大師圓寂周年紀念日」追思典禮，立法院院...

屏東大武門音樂祭熱力登場 上萬人潮擠爆屏菸文化基地

串起台灣嘻哈音樂、潮流藝術文化與文創品牌的大武門音樂祭，今天下午在屏菸1936文化基地熱力展開，今年打造大武門和大鮪雙舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。