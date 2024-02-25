慶元宵 迎金龜、搭炮城、炸寒單

昨日是元宵節，客庄十二大節慶活動六堆祈福尖炮城在屏東五溝村熱鬧登場，首創弓箭尖炮城，另有盤花競賽體驗及客家年節博弈遊戲。台東好神元宵嘉年華會規畫50隊陣頭及逾20場炸寒單，台東市區一整天鞭炮聲此起彼落，遊客大呼刺激又過癮。

澎湖縣山水上帝廟迎金靈龜回娘家，去年重量415兩的金龜增至425兩、昨天亮相。縣長陳光復擲撒糖果、硬幣與鄉親分享喜悅。山水上帝廟主委張再會說，去年金龜由億大鑽石金飾韋勁宇以「六相一陰」乞得，今年加還10兩，市價約3300萬元，是澎湖最大金龜。

屏東六堆尖炮城傳承逾百年，早年客家人為防範外敵，設置類似烽火台功能的瞭望台，高掛內置火藥的竹編炮籠，若有聚落受襲就點燃鞭炮通知其他聚落，是團結保家精神象徵，慢慢演變成元宵祈求平安的娛樂競賽。

尖炮城傳統以單竿、單炮籠方式進行，參賽者以線香燃點鞭炮後投進高處的竹籠內，引爆竹籠內的爆竹便成功。隨著比賽模式不斷改良，發展出雲霄尖炮城、勇士尖炮城、水球尖炮城，今年更首創弓箭尖炮城，不分性別且全齡都適合。

台東砲炸寒單爺活動由玄武堂與邯鄲堂負責，2個堂共計29場的肉身炸寒單，昨日首場從知名小吃店榕樹下米苔目開炸，店家舉香祈求「大家平安，生意興隆」。彰化李姓遊客說，體驗過平溪天燈、鹽水蜂炮，就差台東炸寒單，場面震撼又刺激，開心完成元宵拼圖。