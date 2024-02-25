賣場引發塞車潮 高雄大順路是前例

賣場引發交通壅塞有前例可循，高雄輕軌博愛路接大順路段賣場林立，義享天地及好市多賣場人潮多，自由路、龍德新路及大順路等路口壅塞，居民抱怨4點過後開始塞車，應更名「不順路」。工務局回應，龍德橋相關工程3月完工，可疏解部分車潮。

大順路輕軌動工後，好市多賣場前後方道路都車多難行。義享天地與好市多比鄰而居，義联集團創辦人林義守曾強力反對輕軌施工，呼籲市府將未施工路段改地下或高架，前市長韓國瑜時期一度停工評估。

市民抱怨，很多人在輕軌施工時找到生存法則，放棄大順路改走周邊道路，所以除賣場附近容易塞車，自由路、民族路車也很多，周五下午3點半就開始塞車。此外，大順路變窄，沿途紅線無法停車，很多路口又禁止左轉，乾脆改為「不順路」；希望市府在核准大型賣場、百貨公司時，也要考量當地交通狀況做好相關規畫。

高市府為疏導大順商圈車流量至龍德新路，規畫交通替代路線，其中跨越愛河的龍德橋今年1月底開放通行，龍德新路拓寬及東延民族路工程，在收尾階段，估今年3月底可貫穿博愛一路、自由一路再銜接至民族一路，成為大順路替代路徑，移轉大順一路28％的尖峰時段交通量。

除興建龍德橋也新闢新德路至博愛路的L型道路，寬20公尺。新工處主祕林建良稱，龍德新路已通車，龍德橋也完工，可望紓緩義享天地、好市多一帶車流量。