好市多進駐高軟 居民憂塞成內科

美式賣場好市多準備在高雄亞灣區設立新據點及加油站，引發高軟園區廠商及住戶反彈，憂心輕軌已導致出口壅塞，交通恐陷黑暗期，高掛抗議布條，議員也指出都會區地小人稠，複合式經營不見得適合台灣。業者強調，新址停車場大兩倍，車輛不回堵至平面道路。交通局表示，好市多仍與顧問公司研究評估中，尚未正式提送交通計畫。

好市多高雄店因租約到期將遷至80期重劃區，預定地地主為東南水泥與旺米樂公司合組「東南米樂國際公司」共同開發，分A、B兩區，A區由好市多進駐，並計畫設立加油站。「特貿三」廠商將進駐，高軟廠商及住戶質疑，業者只規畫8公尺寬道路，勢必會與高軟爭用復興四路，園區原本已有4、5千人出入，交通恐更混亂，抗議好市多「以鄰為壑」。

市議員黃彥毓表示，國外結合商場及加油站的購物中心通常設在郊外，不擔心交通壅塞，亞灣區居民及上班族都多，車流量大，很怕變成「第二個內湖」。加油站被視為鄰避設施，業者應與居民及商家多溝通。

高雄軟體科技園區南區綜合大樓管委會表示，高軟上下班車多，未來好市多若只以復興路為唯一對外通道，一定塞到動彈不得。管委會不是反商，而是交通惡化是不可逆的，內湖科學園區就是最好例子，事後補救無濟於事。

「區權大會決定拉布條是迫不得已的事」高軟一家業者說，園區目前有鴻海、智威科技、碳權交易所等大型企業及機構，好市多在此設店製造碳排放，也不利科技產業發展，真的很諷刺。

東南米樂解釋，好市多新址停車場比中華店大兩倍，1000多個車位，消費者從成功路8公尺道路進來，可直上2至4樓停車，內部儲車空間也有500公尺長，不致發生車輛回堵，這是與交通局多次會議研擬出的最佳方案。

另外，施工期間不走復興四路，不影響軟科人員上班，工期間大型鋼材運送會取道20公尺寬的智科路；營運後會雇工在各路口引導，分散車潮。