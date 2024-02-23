快訊

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掰掰鴨！小鴨日吸逾20萬人觀賞 25日將遊港說再見

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市政府將舉辦小鴨歡送趴，屆時小鴨將以遊港形式向民眾告別。記者劉學聖／攝影
高雄市政府將舉辦小鴨歡送趴，屆時小鴨將以遊港形式向民眾告別。記者劉學聖／攝影

黃色小鴨睽違10年再臨高雄，自1月27日迄今累計超過800萬遊客參觀，如今高雄燈會活動也進入尾聲，活動倒數2天。高雄市長陳其邁今天宣布2月25日下午4點30分至6點10分將在珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」，小鴨將以遊港方式跟大家說再見。

市長陳其邁表示，為2月25日冬日遊樂園閉幕時歡送小鴨，特別邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團，同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲。並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》，讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章。

日前小鴨被強風吹皺吹扁的各種畫面也引起熱烈討論，許多網友不約而同製作kuso 梗圖，現場民眾也紛紛表示能夠拍到不同形象的小鴨十分幸運。

活動自1月27日開幕至今，每日吸引超過20萬人次到場觀賞小鴨，目前已累計超過800萬遊客參觀，也掀起一波「小鴨經濟熱潮」。如今為期不到30天的小鴨旋風，即將停歇，市府舉辦活動歡送小鴨，屆時無法前來一起參與的民眾，可透過市長臉書、高雄旅遊網等社群平台同步線上觀看。

喜歡小鴨的民眾也請注意，25日兩隻小鴨將於下午6點10分回到18號碼頭，當日晚上愛河灣(真愛碼頭及光榮碼頭)將不再有夜間小鴨展示，請把握最後參觀與拍照留念的機會。

黃色小鴨即將告別高雄，為期將近一個月的展期，吸引超過800萬人次前來觀賞。記者蔡世偉／攝影
黃色小鴨即將告別高雄，為期將近一個月的展期，吸引超過800萬人次前來觀賞。記者蔡世偉／攝影

交響樂團 碼頭

延伸閱讀

網傳多組韓團赴高雄開唱？陳其邁笑回「4字」這樣說

蝦味先也中招！「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台 陳其邁1句話神回登熱搜

被蔣萬安點名到立院備詢 陳其邁神回：食安是科學問題

高雄查獲蘇丹紅辣椒粉！陳其邁被指「要不要到立院備詢」 市府：源頭為新北廠商

相關新聞

掰掰鴨！小鴨日吸逾20萬人觀賞 25日將遊港說再見

黃色小鴨睽違10年再臨高雄，自1月27日迄今累計超過800萬遊客參觀，如今高雄燈會活動也進入尾聲，活動倒數2天。高雄市長...

預算遭砍半！澎湖國際海上花火節險沒了 旅遊處長急哭、縣議會今解套

澎湖縣議會元月初舉行定期會時，議員將花火節預算誤為燈光節，把5000萬刪到只剩2000萬，讓今年花火節險些辦不成，所幸今...

鼬獾狂犬病再現恆春鎮 動檢所籲民眾不可輕忽

屏東縣恆春鎮今天2月有民眾在野外拾獲傷重的鼬獾，送驗是狂犬病陽性，所幸無人受傷；縣府動物防疫所說，上一例恆春鼬獾狂犬病在...

網傳多組韓團赴高雄開唱？陳其邁笑回「4字」這樣說

高雄市長陳其邁今天與一卡通董事長廖泰翔，一同出席一卡通十週年特展活動，對發卡數已經超過4400萬的一卡通深具信心表示，將...

屏東市和生市地重劃區工程今動土 增添萬年溪新亮點

促進土地活化，早期被政府劃設為公共設施保留地，長期無法徵收土地還地於民，屏東市和生市地重劃區今舉行動土典禮，這是屏東縣第...

1.5萬隻黃色小鴨投入高雄港漂流競賽 學者籲「環境無痕」

黃色小鴨回揆10年重返高雄，高市青年局搭上熱潮，周六將把1萬5000隻塑膠黃色小小鴨投入大港橋海域漂流競速，雖讓年輕族群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。