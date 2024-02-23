掰掰鴨！小鴨日吸逾20萬人觀賞 25日將遊港說再見

黃色小鴨睽違10年再臨高雄，自1月27日迄今累計超過800萬遊客參觀，如今高雄燈會活動也進入尾聲，活動倒數2天。高雄市長陳其邁今天宣布2月25日下午4點30分至6點10分將在珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」，小鴨將以遊港方式跟大家說再見。

市長陳其邁表示，為2月25日冬日遊樂園閉幕時歡送小鴨，特別邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團，同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲。並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》，讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章。

日前小鴨被強風吹皺吹扁的各種畫面也引起熱烈討論，許多網友不約而同製作kuso 梗圖，現場民眾也紛紛表示能夠拍到不同形象的小鴨十分幸運。

活動自1月27日開幕至今，每日吸引超過20萬人次到場觀賞小鴨，目前已累計超過800萬遊客參觀，也掀起一波「小鴨經濟熱潮」。如今為期不到30天的小鴨旋風，即將停歇，市府舉辦活動歡送小鴨，屆時無法前來一起參與的民眾，可透過市長臉書、高雄旅遊網等社群平台同步線上觀看。

喜歡小鴨的民眾也請注意，25日兩隻小鴨將於下午6點10分回到18號碼頭，當日晚上愛河灣(真愛碼頭及光榮碼頭)將不再有夜間小鴨展示，請把握最後參觀與拍照留念的機會。