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高雄南區焚化廠爐具老舊 環保局委託民間修建營運 惹怒地方

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
位在高雄小港、採公有公營的南區焚化廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採用民間促參的ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影
位在高雄小港、採公有公營的南區焚化廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採用民間促參的ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影

位在高雄小港、採公有公營的南區焚化廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採用民間促參的ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈；在地里長認為委託民間單位營運，市府無法有效監督，且修繕不如新建，建議直接新建焚燒爐具，並維持公辦公營。

環保局今邀請民代與當地住戶舉辦公聽會，環保局指出，高雄4座焚化廠皆已屆滿20年，其中南區廠營運24年，有延役必要性，考量修建工程需投入大量資金，市府為減輕財政負擔並活用民間資源，採用促參法招商（ROT），由民間出資修建並負責操作營運，契約屆滿後營運權移轉給市府，已辦理招商，預計7月開始修建，5年內完工。

環保局表示，南區焚化廠近年每年約焚化35萬至42萬公噸，但運轉量在2020年後逐年下降，空汙排放狀況、底渣及飛灰穩定化物歷年來雖然皆符合法規要求，但為提升效能以ROT案辦理修建，該案投資金額為15億元，為期10年，民間營運後會增加操作穩定性、優化汙防能力、提升能源化效益，市府會以最嚴格標準把關。

在地里長認為，交由民間營運焚化爐有圖利廠商嫌疑，且廠商可能為了賺錢不顧在地住戶權益，市府委外營運就無法把關即時數據，環境汙染若事後才發現，對居民生命財產損失極大，且ROT是維修既有爐具，但地方質疑焚化鍋爐早已損壞且年年運轉率下降，再用ROT根本是「拼裝車」，建議另建新爐，由市府公辦公營。

市議員陳麗娜認為，ROT的10年契約期滿後仍要面對爐具老舊問題，等於回到原點，不如即刻建造新爐，且過去南區焚化廠曾被發現焚燒外縣市垃圾，若改由民間經營後恐怕更難調查真相，民眾已不信任市府能完善監督，此外ROT案市府須提供焚燒保證量，不足要額外貼錢，若由政府自行營運就無此問題，「政府可以燒少，民間不能燒少」，地方上一致要求公辦公營。

環保局解釋，目前仁武、岡山2座焚化廠也是採ROT案委外維修爐具，4座焚化廠會相互監督各項環境數值並曝光在公開平台，並且ROT案的排放標準都在往下調改；此外高雄市設有垃圾調度中心，會嚴加控管垃圾來源，不會收取外縣市垃圾，ROT案引進民間資金能在營運維修上更有彈性。

位在高雄小港、採公有公營的南區焚化廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採用民間促參的ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影
位在高雄小港、採公有公營的南區焚化廠已運轉24年，因設備老舊，運轉率逐年下降，環保局採用民間促參的ROT方式進行修建工程，引發地方激烈反彈。記者宋原彰／攝影

岡山

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