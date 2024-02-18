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耗時1年錄製 走訪屏東聲山

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

縣府推有聲旅遊手冊「屏東聲山中」，內容以境內25座山林、5條步道與4處自然景點的「山」與「聲景」為內容，搭配繪本帶領讀者身歷其境，有影像也有聲音。幕後製作團隊扛著逾120公斤設備，耗時近1年踏遍屏東步道與山林才完成。

「屏東聲山中」依海拔高低分成聲坡、聲林、聲山三種類別，將登山過程中可聆聽到聲音收錄至手冊內，如帽子山上的五色鳥、樹鵲等鳥類發出的清脆聲響。浸水營古道植物滴落的水聲、鳥鳴聲及蟋蟀聲，透過聲音及圖文傳達，讓讀者踏上一條條原始林道、碎石山徑與古道。

編輯總監楊欽榮說，從海拔81公尺的車城龜山步道到海拔3092公尺北大武山，要背負收音、電腦、攝影機、腳架等設備上山，重量超過120公斤，有時沒辦法一次爬完，或是沒收到想要的聲音，必須跑個二、三趟，每次扛上山，隔天肌肉就酸痛，直到4個月後才適應。

他說，一般人可能認為愈高海拔的山，收音難度愈高，其實不然，高海拔的山因為人跡稀少好收音，反倒是中高海拔或熱門山區，人為干擾較多，如笠頂山去6次，北大武山則請專業嚮導帶隊，花3天完成。

「有幾次一回頭旁邊就是蛇，還有猴子對收音器和大背包好奇追著跑！」楊欽榮說，山間杳無人煙，聲音變得敏感，不能卻步也不能急跑，否則移動中可能會錄到衣物磨擦聲音。

北大武山 屏東 猴子

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