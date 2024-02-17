高捷岡山站6月通車 高雄好過日協會估日運量上看22萬

高雄捷運紅線RK1岡山車站預計6月底通車，高雄好過日協會在臉書指出，雖然只多了一站，但高捷進入岡山市區將帶來很大交通效益，加上輕軌成圓，岡山站通車後，捷運日運量有機會達20至22萬人以上，創歷史新高。

捷運局16日起持續進行岡山路竹延伸線號誌系統、列車行車，及系統整合等相關測試作業，接著將進行系統穩定性測試，辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。

高雄好過日協會在臉書指出，岡山區人口9.5萬，具衛星城市特性，據2009年《高雄都會區家戶旅次訪問調查與旅次特性分析報告書》調查，大岡山區域每日約15%旅次往市區移動，其中以到北高雄的左楠、鼓山、三民最多。

不過岡山至楠梓距離超過8公里，至左營高鐵到巨蛋一帶更超過15公里，尖峰時段捷運比私人交通工具更具優勢。目前捷運紅線終點南岡山站在高捷各站排名，多在10至12名間，運量不低，有許多騎車、開車轉乘旅客。

2012年南岡山站通車後，雖然搶走部分橋頭車站旅客，但加減後仍帶動5000到6000人成長運量。捷運岡山站在南岡山站以北1.46公里，深入岡山市區，通車後雖會搶走部分南岡山站及台鐵旅客，但仍帶來更大效益。

此外，正在興建中的跨岡山火車站天橋，預計6月底將與捷運岡山站一起完工，有助後站民眾搭乘捷運。