高捷岡山站6月通車 高雄好過日協會估日運量上看22萬
高雄捷運紅線RK1岡山車站預計6月底通車，高雄好過日協會在臉書指出，雖然只多了一站，但高捷進入岡山市區將帶來很大交通效益，加上輕軌成圓，岡山站通車後，捷運日運量有機會達20至22萬人以上，創歷史新高。
捷運局16日起持續進行岡山路竹延伸線號誌系統、列車行車，及系統整合等相關測試作業，接著將進行系統穩定性測試，辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。
高雄好過日協會在臉書指出，岡山區人口9.5萬，具衛星城市特性，據2009年《高雄都會區家戶旅次訪問調查與旅次特性分析報告書》調查，大岡山區域每日約15%旅次往市區移動，其中以到北高雄的左楠、鼓山、三民最多。
不過岡山至楠梓距離超過8公里，至左營高鐵到巨蛋一帶更超過15公里，尖峰時段捷運比私人交通工具更具優勢。目前捷運紅線終點南岡山站在高捷各站排名，多在10至12名間，運量不低，有許多騎車、開車轉乘旅客。
2012年南岡山站通車後，雖然搶走部分橋頭車站旅客，但加減後仍帶動5000到6000人成長運量。捷運岡山站在南岡山站以北1.46公里，深入岡山市區，通車後雖會搶走部分南岡山站及台鐵旅客，但仍帶來更大效益。
此外，正在興建中的跨岡山火車站天橋，預計6月底將與捷運岡山站一起完工，有助後站民眾搭乘捷運。
岡山車站旁也有兩塊聯開基地，西基地面積1058坪，預估開發量體12300坪，已公告招商。東基地預定今年中公告招商捷運聯合開發，完工後將成為岡山站雙子星門戶，亦有助於運量提升與經濟發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言