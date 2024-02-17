快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

高捷岡山站6月通車 高雄好過日協會估日運量上看22萬

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高捷岡山車站，採用側式月台並設有月台門。圖／高雄捷運局提供
高捷岡山車站，採用側式月台並設有月台門。圖／高雄捷運局提供

高雄捷運紅線RK1岡山車站預計6月底通車，高雄好過日協會在臉書指出，雖然只多了一站，但高捷進入岡山市區將帶來很大交通效益，加上輕軌成圓，岡山站通車後，捷運日運量有機會達20至22萬人以上，創歷史新高。

捷運局16日起持續進行岡山路竹延伸線號誌系統、列車行車，及系統整合等相關測試作業，接著將進行系統穩定性測試，辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。

高雄好過日協會在臉書指出，岡山區人口9.5萬，具衛星城市特性，據2009年《高雄都會區家戶旅次訪問調查與旅次特性分析報告書》調查，大岡山區域每日約15%旅次往市區移動，其中以到北高雄的左楠、鼓山、三民最多。

不過岡山至楠梓距離超過8公里，至左營高鐵到巨蛋一帶更超過15公里，尖峰時段捷運比私人交通工具更具優勢。目前捷運紅線終點南岡山站在高捷各站排名，多在10至12名間，運量不低，有許多騎車、開車轉乘旅客。

2012年南岡山站通車後，雖然搶走部分橋頭車站旅客，但加減後仍帶動5000到6000人成長運量。捷運岡山站在南岡山站以北1.46公里，深入岡山市區，通車後雖會搶走部分南岡山站及台鐵旅客，但仍帶來更大效益。

此外，正在興建中的跨岡山火車站天橋，預計6月底將與捷運岡山站一起完工，有助後站民眾搭乘捷運。

岡山車站旁也有兩塊聯開基地，西基地面積1058坪，預估開發量體12300坪，已公告招商。東基地預定今年中公告招商捷運聯合開發，完工後將成為岡山站雙子星門戶，亦有助於運量提升與經濟發展。

岡山站旁設定兩塊聯開基地，完工後將成為岡山站雙子星門戶。圖／翻攝自林欽榮臉書
岡山站旁設定兩塊聯開基地，完工後將成為岡山站雙子星門戶。圖／翻攝自林欽榮臉書
捷運岡山站完工模擬圖。圖／翻攝自林欽榮臉書
捷運岡山站完工模擬圖。圖／翻攝自林欽榮臉書

岡山 捷運

延伸閱讀

高捷岡山路竹延伸線 岡山車站路段今開始行車測試

西門町捷運站旁初五槍擊案 北檢今再聲押2嫌

台北捷運除夕夜變這樣 網友：跟疫情3級警戒一樣空

桃捷綠線拚通車！ G09站「關鍵工程」春節前完工

相關新聞

黃色小鴨讓高雄「這地」也吸爆人潮 憑小鴨合照免門票

黃色小鴨搭配過年返鄉人流，為高雄創造新一波觀光熱潮，鄰近的壽山動物園連帶湧現人潮，初一至初五已超過6萬人參觀，今年已突破...

歡慶元宵金門花燈已點亮 炫麗燈海讓後浦越夜越美麗

為迎接甲辰金龍年的到來，由金門縣文化局主辦的元宵燈節系列活動近日已在金城鎮後浦進行夜間裝置藝術點燈，街頭顯得璀璨繽紛、喜...

審計部：高雄前鎮漁港港區汙水接管作業未完善

審計部今天表示，高雄市前鎮漁港港區汙水接管作業未完善，審計機關促請改善。

高捷岡山站6月通車 高雄好過日協會估日運量上看22萬

高雄捷運紅線RK1岡山車站預計6月底通車，高雄好過日協會在臉書指出，雖然只多了一站，但高捷進入岡山市區將帶來很大交通效益...

屏東勝利星村園區狂吸客 春節人潮、錢潮再創新高

由老眷村活化改造的「屏東勝利星村創意生活園區」，年前突破百家品牌進駐，成為屏東市區指標性的特色商圈，今年春節縣府攜手店家...

跑山製編屏東山景聲音旅遊書 團隊從登山門外漢變愛山人

屏東縣政府今年新推出的有聲旅遊手冊「屏東聲山中」，以境內25座山林、5條步道與4處自然景點的「山」與「聲景」為內容，搭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。