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撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

聯合報／ 記者張議晨王勇超／高雄即時報導
高雄香蕉碼頭海景宴會館傳出積欠港務公司逾二年租金，港務公司申請假執行獲准，法院訂於本月21日上午9點執行查封。記者王勇超／攝影
高雄香蕉碼頭海景宴會館傳出積欠港務公司逾二年租金，港務公司申請假執行獲准，法院訂於本月21日上午9點執行查封。記者王勇超／攝影

由河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，傳出積欠港務公司逾二年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠的861萬元租金，案件已經上訴，但港務公司申請假執行獲准，法院訂於本月21日上午9點執行查封。

河邊餐飲自2007年起像港務公司承租高雄港3號碼頭「俗稱香蕉碼頭」，2015、2019再簽訂續租合約，合約期自2027年8月15日止。

依據合約，河邊每年2、5、8、11月要繳納土地使用費、土木設施租金、機電設施租金及管理費等租金給港務公司。

但從2020年起，河邊餐飲就開始積欠租金，港務公司曾於去年2月、3月發函催繳，河邊都未理會，直至同年3月19日由港務公司片面終止合約。

合約雖然終止，河邊餐飲仍繼續使用香蕉碼頭建物，港務公司不滿提告，要求河邊餐飲歸還建物，並繳納積欠的2254萬元租金，同時從合約終止日起至河邊歸還建物為止，每天都要繳納2萬1144元使用費。

高雄地院審理時，河邊餐飲坦承營運受疫情影響，2020、2021年營收都不及2016年的10%，若依紓困振興辦法，應適用免受租金或減免的優惠。

不過，法官認為河邊餐飲並不適用紓困振興辦法的減租、免租優惠，因未定期繳納租金，港務公司本就能依當時簽訂的合約內容終止租約。

法官綜合事證，判河邊餐飲應歸還香蕉碼頭建物，至於積欠租金部分，加總後則應給付861萬元，並從租約終止日起，每日給付2萬1144元給港務公司。

此案河邊餐飲已提起上訴，但案件尚未移審至高雄高分院，港務分公司提起假執行獲准，法院民事執行處訂於2月21日上午9點到香蕉碼頭執行查封。

高雄市民陳姓男子說，香蕉碼頭海景宴會館，因為場地寬敞、菜色美味，算是高雄人要舉辦婚宴的首選場所之一，當年他要結婚請客時，「半年前就捧現金去搶訂！」如今傳出要被法院查封的消息，讓他感到相當震驚與不捨。

高雄香蕉碼頭海景宴會館執行長陳美昕今天中午接受電訪表示，針對2月21日法院將來執行查封，公司內部仍在討論中。

高雄香蕉碼頭海景宴會館由河邊餐飲集團經營。記者王勇超／攝影
高雄香蕉碼頭海景宴會館由河邊餐飲集團經營。記者王勇超／攝影
高雄香蕉碼頭海景宴會館。記者王勇超／攝影
高雄香蕉碼頭海景宴會館。記者王勇超／攝影

碼頭 紓困振興 高雄港

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