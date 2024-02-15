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高雄輕軌變廣告車 乘客抱怨車窗洞洞貼擋風景「近看還會頭暈」

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄輕軌近日推出的黃色小鴨號引發粉絲熱烈追車。記者王勇超／攝影
高雄輕軌近日推出的黃色小鴨號引發粉絲熱烈追車。記者王勇超／攝影

輕軌是觀光為主，通勤為輔，先前文化局曾嘗試創作藝術車廂，供乘客體驗，被喻為「城市流動的風景」。但有民眾反映，現在輕軌彩繪列車變「廣告車」、幾乎完全剝奪乘客欣賞高雄風光的機會，甚至有網友說，輕軌車窗貼整面廣告，雖可透過孔洞觀看窗外，但看近的地方，會因為不容易聚焦而感到不適，希望能改進。

高捷公司說，彩繪列車有兼具廣告收入挹注運輸本業，以及成為城市特色創意平台的優點，不宜偏廢，未來與廣告公司，會在城市亮點與旅客需求間求取平衡。

今年元旦高雄輕軌成圓，吸引更多民眾搭乘，但有第一次搭乘輕軌的網友說，輕軌列車貼滿廣告，「像極了廣告車」，坐在車內雖可透過廣告的孔洞透視風景，但只能看遠景，如果看近的地方，廣告上的孔洞會如同黑網遮住視線，讓人因為不容易聚焦而感到不適應。

記者今天上午直擊，許多旅客從大順路、博愛路的愛河之心站上車搭乘輕軌，車廂內乘客幾乎客滿，列車的車窗廣告採取「洞洞貼」形式，可以透視看到車外的風景，列車停駛時靠近窗戶，會覺得景色受到阻擋，但若列車開始行駛，視線受到的影響不大。

一名方姓乘客說，不覺得輕軌車窗貼的廣告會嚴重影響視線。另一名周姓男子說，車窗貼廣告多少影響視線，「車體貼廣告，但車窗盡量不要貼比較好」。

高雄捷運公司說，高雄輕軌行駛目前採取廣告商統包方式，收入歸市府，多年前在無人看好輕軌廣告的情況下，廣告商引進創意彩繪列車，除了一般性廣告車廂，許多創意彩繪列車如得過紅點獎的德國藝術家膠帶列車、近期熱門話題黃色小鴨號、登上國際雜誌的蜜柑號，都引發粉絲熱烈追車，讓輕軌成功成為城市移動的藝術創作平台。

高捷公司表示，民眾所反應的透視問題，當初即有考量此項，因此在窗戶部分採用特殊規格的「洞洞貼」，可供透視也未違反任何法規，民眾搭乘列車安全無虞，夏天陽光充足時，彩繪列車的玻璃透視性更佳，反而兼具遮陽功能，冬日時段，將會考量在窗戶部分減少滿貼的比例。但也請民眾體諒，

高雄捷運工程局說，部份民眾對於輕軌列車廣告的個別不同意見，已責成捷運公司廣納並將持續檢討優化。

高雄輕軌列車貼滿廣告。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車貼滿廣告。記者王勇超／攝影
有乘客上網反映，高雄輕軌窗戶貼滿廣告的洞洞貼，眼睛要看遠處才能看到風景，若靠太近會對不到焦點，頭會有點暈。圖／翻攝自臉書社團高雄人大小事
有乘客上網反映，高雄輕軌窗戶貼滿廣告的洞洞貼，眼睛要看遠處才能看到風景，若靠太近會對不到焦點，頭會有點暈。圖／翻攝自臉書社團高雄人大小事
高雄輕軌廣告在窗戶部分採用特殊規格的「洞洞貼」，可供透視。記者王勇超／攝影
高雄輕軌廣告在窗戶部分採用特殊規格的「洞洞貼」，可供透視。記者王勇超／攝影

廣告 彩繪列車 高雄輕軌

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