影／烈嶼保生大廟擲筊比賽 洪姓孩童以十聖筊赢得轎車

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聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，參加的民眾比連續擲筊最多，共有60多項彩品，就連摃龜的民眾，還有平安米安慰獎可以拿。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，參加的民眾比連續擲筊最多，共有60多項彩品，就連摃龜的民眾，還有平安米安慰獎可以拿。記者蔡家蓁／攝影

農曆新年到，不少民眾都會到廟裡走春參拜保平安，金門烈嶼就有保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠；讓家人相當開心，是驚喜的意外。

金門烈嶼鄉的保生大帝廟，每年過年都會舉辦擲筊大賽，已經連續舉辦158年，比賽只要誰擲出的聖筊最多，就可以獲獎，今年最大獎是價值60萬元的汽車，讓不少大人或小孩都全力擲筊，大家雙手合十祈禱，就盼擲出聖筊。

今年戰況激烈，初一到初三共吸引近5000多人前來拚手氣，而幸運得主是洪廷睿，以10聖筊赢得轎車，引起全場熱烈歡呼，全家人也超開心。

洪媽媽表示，全家都很高興，其實往年都有參加，已經連續好幾年，昨天已經先來參拜過，沒想到這次這麼好運，直呼「今年運氣好是意外」，未來會拿來自用。

居民表示，這次參賽的有金門居民，也有遠從外地來的大小朋友，雖然不是大家都能拿到大獎，但還有其它60多項彩品，就連摃龜的民眾，還有平安米安慰獎可以拿，有拜有保庇，誠心來廟裡上香祈福，保佑今年平安順利更重要。

金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影
金門烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊大賽，只要參加的民眾連續擲筊最多，就可以贏得60萬的汽車一部，今年最後幸運兒是居住當地的孩童洪廷睿，以10聖筊奪冠。記者蔡家蓁／攝影

家人 小孩 金門

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