黃色小鴨冬日重游高雄 市長手作邁邁雞蛋糕分送

黃色小鴨10年後重返高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」一開幕，旋即引爆賞鴨熱潮，童趣療癒般的形象風靡大小朋友。市長陳其邁近日再次走訪小鴨展場，學習手作鴨鴨造型雞蛋糕、日式和菓子，現場分送給小遊客們享用。

為了黃色小鴨的回歸，知名餐車「Small Cake燒菓子」與「蒔米-日式御守燒」特地設計立體鴨鴨造型的限定品項販售。陳其邁春節前夕化身餐車店員，從量測溫度到將麵糊倒入模具，每個步驟都顯得熟練上手、有模有樣。

陳其邁親自手作可愛又療癒的鴨鴨造型雞蛋糕及紅豆和菓子，一一遞給小遊客享用、分享。陳市長當場成了活招牌，許多民眾紛紛停留拿起手機圍觀搶拍，對民眾的合影請求市長來者不拒，展現十足親和力與高人氣。