年假搭渡輪遊高港送商圈夜市優惠券 周邊湧人潮買氣旺

農曆春節假期，高雄市政府經發局與高雄輪船公司合作，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得一張面額50元的「商圈夜市優惠券」，在優惠券的助攻之下，遊客獲得優惠券後，直奔旗津海產街、鼓山魚市場及棧二庫等觀光地點，也增加旗津、哈瑪星、鹽埕等鄰近商圈人氣與買氣。

高雄港周邊商圈因為黃色小鴨人潮滿滿，為了讓過年買氣與人潮更上一層樓，市府搭配行駛在旗津、鼓山及棧二庫的海上巴士，以及航班行經黃色小鴨旁的金棧遊港，搭乘指定航班即可獲得一張50元商圈夜市優惠券，不少觀光客在下船後，直接到旗津海產街、棧二庫等景點消費，帶動人潮湧入。

領到第一張商圈夜市優惠券是來自鳳山的林先生，林先生表示，特地利用年假從鳳山搭海上巴士到旗津走走，想不到還領到優惠券，將會到鳳山中華街商圈買東西，順便走逛曹公圳欣賞鳳山燈會。

來自桃園的黃先生則表示，從電視看到黃色小鴨睽違10年再度來到高雄的新聞，就決定利用年假帶著全家一起到高雄旅遊，早上看完黃色小鴨，順道到駁二、棧二庫逛逛，搭乘海上巴士到旗津海產街，利用優惠券購買知名的烤魷魚。