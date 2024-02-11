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柴山墓葬建築特色 見證高雄歷史發展軌跡

中央社／ 高雄11日電

壽山國家自然公園園區內及鄰近地區，因開發甚早且傳統聚落密集，至今仍保有許多歷史人文遺跡，包含為數不少墓葬建築，足以窺見高雄歷史縮影，也見證歷史發展軌跡。

壽山國家自然公園所含的半屏山、大（小）龜山、壽山及旗後山4座淺山，山麓緊鄰聚落及社區，是高雄地區開發最早的區域，至今仍保存有許多歷史人文遺跡，包含為數不少的墓葬建築。

探究其歷史發展，可追朔至史前原住民、荷治、明鄭、清治、日治及戰後等時期所遺留的史跡。透過研究高雄發展的歷史資料，得以發現生活在平原上的人們與壽山園區有著緊密關係，墓葬建築也成為研究地方史的重要歷史文獻。

但多數傳統墓葬因年代久遠，墳塚被草木掩蓋，最後隱藏於密林之中，難以發現。內政部國家公園署國家自然公園管理處近年進行「壽山國家自然公園墓葬建築文化資源調查計畫」，首次對轄區墓葬進行相關清查、測繪及拍照記錄等。

國家自然公園管理處向中央社記者表示，計畫調查結果，目前全區調查發現計有157座墓葬建築，年代從清朝時期至戰後都有，其中以壽山的墓葬建築為最古老，年代最早者為1720年（康熙庚子年）的張氏古墓。

調查並顯示，區內墓葬建築形式有清代墓塚、閩南式傳統墓塚、疑似漢化平埔族墓塚、基督教墓塚及簡易墓塚等。其中半屏山所見墓葬，則多為中油員工及眷屬，葬於北方及西方山麓，另有一些陸軍砲兵軍官墓。

此外，疑似漢化平埔族墓塚有15座，集中於小溪貝塚區兩旁，就地取材的硓𥑮石，以手工處理成板塊狀，構建精簡，待進一步考古研究。

國家自然公園管理處表示，這項計畫完整紀錄每門墓葬相關位置座標、墓主姓名、立碑者姓名、立碑年代或重修年代、碑額、葬次、方位、墓地面積、墳墓形式、建築材料裝飾構造、后土、建築保存狀態等資料。

由於都市發展擴充，傳統墓葬逐漸消失，保存重要傳統墓葬成為時代趨勢，讓墓葬建築不再是陰森可怕的「墓仔埔」，而是難能可貴的文化資源。

國家自然公園管理處指出，針對年代久遠者、具歷史意義及文資價值者，自管處未來將作為巡查重點與進行監看，以避免重要人文資源遭受破壞。

平埔族 建築 考古

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