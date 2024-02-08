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南下台東、墾丁首日尚順暢 尖峰時段錄影機取締要出動了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
春節7天連假今天起展開，往返台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮段，上午時段南下車流在2000輛次上下，車流尚順暢。圖／縣警局提供
春節7天連假今天起展開，往返台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮段，上午時段南下車流在2000輛次上下，車流尚順暢。圖／縣警局提供

春節7天連假今天起展開，往返台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮段，縣警局交控中心車流數據顯示，上午時段南下車流在2000輛次上下，車流尚順暢，因初一至初三墾丁及台東旅遊住宿平均達到七成以上，也是走春熱地，預估南下車流在初一達到高峰，北返集中在連假最後兩天日，提醒用路人避開尖峰時段。

台1線屏東枋寮至枋山段每逢大假日常塞車，警方除規畫調撥車道紓導分流措施，並成立交通快速疏導部隊於枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能快速趕赴現場排除車禍及塞車狀況，同時結合南工分局出動空拍機，監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段，另於台1線沿線各重要路段增派警力，架設錄影機嚴格取締違規行駛機慢車道車輛，避免違規爭道造成事故。

在恆春半島部分，警方於26線車城、南灣及墾丁等路段規劃綿密疏導警力，除於台26線沿線部署紐澤西護欄、交通錐及於替代道路入口處設置道路指示牌，指引駕駛人行車動線外，並視交通狀況實施車輛調撥及替代道路等作為加強疏導，另於夜間視人車狀況，在墾丁大街實施「人車分流」管制措施，劃定行人徒步區，讓民眾能有開心的旅遊假期

縣警局交通隊提醒，不論是返鄉過年或出遊活動，須充分休息後再駕車以避免因疲勞駕駛而發生交通事故；另連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，建議可避開尖峰時段提早出遊、提早或延後返程，經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將嚴格取締違規行駛機慢車道及違規停車車輛。

屏東警方春節期間於台1線枋寮至枋山段重要路段，架設錄影機嚴格取締違規行駛機慢車道車輛，避免違規爭道造成事故。圖／縣警局提供
屏東警方春節期間於台1線枋寮至枋山段重要路段，架設錄影機嚴格取締違規行駛機慢車道車輛，避免違規爭道造成事故。圖／縣警局提供

塞車 墾丁 屏東 空拍機

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