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高雄神木級菩提樹被砍頭 愛樹人點名陳其邁「震怒一下」

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
高雄森林城市協會理事長莊傑任指中正高工這棵神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專
高雄森林城市協會理事長莊傑任指中正高工這棵神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專

高雄中正高工近期因將改建人行道，砍除10多棵大樹，當中包含一棵被喻為「神木級的菩提樹」，引發護樹團體眾怒，嘆「看到這樣的樹被市府砍除，心裡只有遺憾」。工務局指這棵樹位在學校退縮地，屬學校權管，工務局經多次會議，一再宣導樹木處理流程，不解學校為何仍犯錯誤？

「高雄愛樹人」臉書粉專披露中正高工砍樹一事，網友留言指高雄樹木被砍頭的事，永遠沒有止境，點名市長陳其邁出來震怒一下。

高雄森林城市協會理事長莊傑任說，二聖公園對面進行人人行道改建，竟粗暴砍掉10棵以上的大樹，包含一棵「神木級菩提樹」，這棵老樹3人無法環抱，如同吳哥窟與結構共生的菩提老樹，生長狀況、安全、健康各方面都很不錯，看到被砍除，心裡只有遺憾。

「人行道極寬，擴大樹穴與樹共存其實不困難」，莊傑任詫異地說，詢問高市府教育局、學校、工務局，竟沒人能出來公開回應？或許是民意不夠大聲，呼籲對老樹被砍覺得不捨的民眾，打電話向1999反映、或向議員陳情，要求市府用更嚴謹態度，面對其他樹木，不要再貿然砍除，已經砍掉的，也請好好檢討改善程序與檢核機制。

中正高工校外這棵「神木級的菩提樹」，推估至少3、40年以上樹齡，突然被砍頭，讓護樹團體大為憤慨。

高雄市工務局公園處代處長林志東表示，道工處權管的人行道施建工程如與路樹牴觸，一定要提報樹木諮詢委員會才能動它，這個機制一體適用各機關，如果未提報而有毀損情事，亦訂有賠償辦法。中正高工此案，工務局已與教育局召開多次會，不斷宣導樹木修剪程序，不解中正高工為何仍犯這個錯」。

中正高工一棵被喻為神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專
中正高工一棵被喻為神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專
中正高工一棵被喻為神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專
中正高工一棵被喻為神木級菩提樹，竟被粗暴砍頭。圖／翻攝自「高雄愛樹人」粉專
中正高工神木級菩提樹被砍，網友點名市長陳其邁，要震怒一下。圖／翻攝自高雄愛樹人粉專
中正高工神木級菩提樹被砍，網友點名市長陳其邁，要震怒一下。圖／翻攝自高雄愛樹人粉專

人行道 教育局 護樹 陳其邁

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