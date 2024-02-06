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春節連假人車潮多 高雄各大觀光景點交通管制看這裡

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
春節連假期間全日管制遊覽車進入西子灣、哈瑪星。圖／交通局提供
春節連假期間全日管制遊覽車進入西子灣、哈瑪星。圖／交通局提供

春節7天連假即將到來，高雄市交通局提醒，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等觀光景點，將依交通狀況啟動交管措施，「2024冬日遊樂園」周邊道路也將實施階段性交通管制。交通局說，民眾走春出遊前，請先查詢景點交通資訊及替代道路，多利用大眾運輸工具。

交通局說，因應連假期間旅遊人潮，旗山老街及華中街(中正路-延平一路)每日13至19時設置為行人徒步區禁止車輛進入。另台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口10至20時視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

交通局為提供民眾更便捷的停車環境，除了在旗山區旗南一路與永平街口新闢啟用49格小型車停車場，也協調開放旗山國中、國小、地政事務所、農水署旗山站，做為臨時停車空間。

受親子歡迎的壽山動物園，在舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線依往例每日11時至17時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪，公務、電動及旗津居民機車除外，旗津區並依交通狀況實施四階段管制。

春節連假適逢「2024冬日遊樂園」活動，會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制，周邊道路加強違停取締及拖吊，請民眾配合現場員警、義交指揮。

交通局說，2024冬日遊樂園鄰近捷運鹽埕埔站、輕軌駁二大義、真愛碼頭、旅運中心等站，並有50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車路線行經，大眾運輸相當便利，呼籲市民多搭乘捷運、輕軌、公車前往。

連假期間在捷運中央公園站提供接駁車到英雄路賞黃色小鴨，到冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1及黃1區至旅運中心。

交通局表示，春節連假人車多，行經路口務必減速慢行並禮讓行人，嚴禁酒駕；行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制。出門前可多利用高雄市即時交通資訊網(https://traffic.tbkc.gov.tw)、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。

交通局提醒，春節連假期間，美濃地區高140、台28線易發生壅塞。圖／交通局提供
交通局提醒，春節連假期間，美濃地區高140、台28線易發生壅塞。圖／交通局提供
旗山老街及華中街(中正路-延平一路)每日13至19時設置為行人徒步區禁止車輛進入。圖／交通局提供
旗山老街及華中街(中正路-延平一路)每日13至19時設置為行人徒步區禁止車輛進入。圖／交通局提供
春節連假期間岡山之眼風景區實施轉乘接駁管制。圖／交通局提供
春節連假期間岡山之眼風景區實施轉乘接駁管制。圖／交通局提供
交通局提醒，要前往佛光山的台29線春節連假期間沿線缺口封閉，台29線北上車輛請停放右側統領嶺停車場，台29線南下請停佛陀紀念館、問道堂停車場。圖／交通局提供
交通局提醒，要前往佛光山的台29線春節連假期間沿線缺口封閉，台29線北上車輛請停放右側統領嶺停車場，台29線南下請停佛陀紀念館、問道堂停車場。圖／交通局提供
交通局提醒，南橫台20線梅山口-向陽每日7-14時，9人座以下小型車可進入管制路段，17時前須離開。圖／交通局提供
交通局提醒，南橫台20線梅山口-向陽每日7-14時，9人座以下小型車可進入管制路段，17時前須離開。圖／交通局提供
壽山動物園在舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，圖／交通局提供
壽山動物園在舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，圖／交通局提供
交通局提醒，義大世界主要聯外道路義大二路、學府路春節連假易壅塞。圖／交通局提供
交通局提醒，義大世界主要聯外道路義大二路、學府路春節連假易壅塞。圖／交通局提供

交通管制 壽山動物園 連假 遊樂園

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