春節連假人車潮多 高雄各大觀光景點交通管制看這裡

春節7天連假即將到來，高雄市交通局提醒，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等觀光景點，將依交通狀況啟動交管措施，「2024冬日遊樂園」周邊道路也將實施階段性交通管制。交通局說，民眾走春出遊前，請先查詢景點交通資訊及替代道路，多利用大眾運輸工具。

交通局說，因應連假期間旅遊人潮，旗山老街及華中街(中正路-延平一路)每日13至19時設置為行人徒步區禁止車輛進入。另台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口10至20時視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

交通局為提供民眾更便捷的停車環境，除了在旗山區旗南一路與永平街口新闢啟用49格小型車停車場，也協調開放旗山國中、國小、地政事務所、農水署旗山站，做為臨時停車空間。

受親子歡迎的壽山動物園，在舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線依往例每日11時至17時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪，公務、電動及旗津居民機車除外，旗津區並依交通狀況實施四階段管制。

春節連假適逢「2024冬日遊樂園」活動，會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制，周邊道路加強違停取締及拖吊，請民眾配合現場員警、義交指揮。

交通局說，2024冬日遊樂園鄰近捷運鹽埕埔站、輕軌駁二大義、真愛碼頭、旅運中心等站，並有50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車路線行經，大眾運輸相當便利，呼籲市民多搭乘捷運、輕軌、公車前往。

連假期間在捷運中央公園站提供接駁車到英雄路賞黃色小鴨，到冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1及黃1區至旅運中心。