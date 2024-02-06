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屏東文化景點迎春上美妝 增添繽紛花藝剪紙更迷人
農曆年假將至，屏東縣文化處以「春暖花開，文資綻放」主題，從2月6日至25日於屏菸1936文化基地、勝利星村、遺構公園、佳冬楊氏宗祠、竹田驛站、原恆春郡役所官舍、吾拉魯滋部落文物館、屏東戲曲故事館等景點，請花藝師以在地花材或剪紙技法結合人文景觀，創作繽紛美麗的裝置藝術，以充滿春意的節慶氛圍迎接新年。
屏菸入口處以「龍」為主題，巧妙佈置龍身穿越於1936之間，並以三爪金龍、小葉玉葉金花、朱蕉等草花展現龍麟，以「龍躍屏菸」的意象喜迎龍年，吸睛度十足，服務中心旁的花瀑造型則有「繁花築錦」的節慶感。勝利星村全區的花藝燈飾在夜晚更顯亮眼，其中遺構公園「村燈賜福」作品，以傳統宮燈融合剪紙設計展現，透過不同內容的燈籠，寄託心中的願望，且八面彩圖融合剪紙藝術演繹勝利星村主題。
緊鄰恆春社會福利綜合館的原恆春郡役所官舍作品「吹風吹 花滿天」，以日式木作迴廊結合吊掛式的花藝設計，不僅創造如同穿越浪漫繁花隧道般的景致，也與整個場域融為一體。以熱帶葉材為底，搭配不同色彩的熱帶仿真花卉，同時利用藤編、竹編等器物堆疊出層次感，有如展演一場繽紛色彩學。
竹田驛站的「再現金色年代」，以稻禾與竹田米倉的印象產生時空鏈結；佳冬楊氏宗祠「滿牆花開 春意盎然」運用門口石柱主題，以大紅燈籠和仿真玫瑰彰顯迎賓的喜氣；屏東戲曲故事館以歌仔戲角色服飾中盔頭的「頭冠」為發想，藉由花團形構頭冠上的裝飾物象徵戲曲之美；吾拉魯滋部落文物館取排灣族語─Ulaljuc，由4個花環象徵4大社，利用排灣族常用植物蕨類、百合花等素材裝飾，代表4社的融合共生，也表達部落經風災後重生更茁壯。
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