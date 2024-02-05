因應春節將至 高雄市社福津貼5日提前發放
為使經濟弱勢民眾及早領取各項津貼補助，高市府社會局自1月起調整6項社福津貼至當月10日入帳，2月則因應春節，於今天提前發放各項補助。
高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，於今天提前發放的津貼項目，包含低收入戶家庭生活補助（含春節慰問金）、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童及少年生活扶助、育兒津貼、托育費用補助等。
社會局長謝琍琍表示，為協助民眾急難需求，社會局於春節期間每天皆安排人員值班，市民若有緊急需求，可撥打1957或1999專線，若需專人協助或安置，請通報113專線，會由人員先行聯繫與評估，如果有緊急需求，會派請專業社工出勤訪視及處理。
另外，社會局三民及鳳山街友服務中心每日中午及下午5點備有熱食及保暖物資，有需要的街友可登記領取。
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