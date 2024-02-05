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200款設計師創意紅包袋 電商熱銷冠軍來自勝利星村

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影

過年期間大家最喜愛收到紅包，近年來各種創意紅包袋大流行，也帶來無限商機，屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計各種創意金句紅包袋，像是「不用看了你媽會拿走」、「不乖就收回」等，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。

走進勝利星村索羅文創店，店內特別設計兩座滿滿紅包牆，擺設設計師們設計各種紅包袋，顧客可以根據自己喜好，挑選符合心意的紅包袋，各種金句連連，創意十足。

索羅文創老闆徐國勝說，創意紅包袋去年發想，設計師們設計發想製作，已經推出200款紅包袋，也是電商熱銷冠軍，賣的比較好的創意紅包袋，比較KUSO，讓人看了會心一笑，最熱銷的是「不用看了你媽會拿走」，另外搭配生肖年，推出龍年款的紅包袋，「龍賺大錢」、「 龍探大吉」等，搭配時節。

徐國勝說，搭配各種場合需要包紅包，他們也推出結婚系列紅包袋，從花童、禮車、媒人、招待、伴郎、伴娘，讓包紅包的民眾不用擔心紅包包錯，還有喬遷、祝福新生兒等，各種需要包紅包場合，這邊都買得到。

「設計師們創意發想從排版、印刷到燙金，獨立完成」，徐國勝說，銷售過程中，會傾聽顧客需求，有些客人就反應，有出「媽媽的血汗錢」、「爸爸的血汗錢」，很多叔叔阿姨，想要包給姪兒、姪女，因此也為叔叔、阿姨、姑姑、舅舅，出了這四款血汗錢系列紅包袋。

過年到大家都有包紅包需要，徐國勝說，現在是紅包袋熱銷旺季，平均每天約有300到400的客戶在電商下訂，一天可以賣到5000到6000個單一紅包袋。

屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
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屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村文創店索羅文創，去年起推出由設計師們設計創意金句紅包袋，讓人看了會心一笑，更連兩年銷售穩坐電商平台同類商品第一，堪稱屏東隱藏版冠軍。記者劉星君／攝影

紅包場 設計師

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