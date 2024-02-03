24小時顧黃色小鴨 警怨變保全

暌違10年，黃色小鴨重返高雄，小鴨朝聖旋風2天破60萬人次，創10億觀光產值；有基層員警不滿為護鴨得24小時守望，成免費保全；民代也質疑，此次觀光局授權委託服務費標案達950萬，廠商應安排人力，怎變警方之責？警局表示，因遊客爆多，護鴨和民眾安全及交通秩序有其必要性；觀光局則指，現場配有24小時保全人員巡視，非全靠警力。

高雄基層員警在網路社團貼文抱怨，指黃色小鴨促進高雄觀光，但為護鴨撒一堆警力，一個月24小時定點守望小鴨，平常晚上守望酒店、KTV當免費保全就算了，2顆黃色大汽球凌駕於治安之上。員警怨，值勤還沒便當可吃，質疑觀光收入的錢去哪了。

國民黨籍高市議員白喬茵以觀光局標案說明書提出質疑，指「鴨鴨很可愛，但不能蒙蔽人民知的權利」；白表示，標案高達950萬，說明書寫得很清楚，廠商需因應活動期間場域湧入的人潮，在場域周邊安排足量24小時人力，執行作品巡視，為何變警察去維安？

苓雅警分局表示，分局在小鴨前方設24小時守望崗，一次兩警、勤務4小時，警力輪替；鹽埕警分局採機動巡邏、簽巡後定點守望15分鐘；市警局指出，勤務規畫依人潮車流滾動修正，減輕同仁負荷，用膳便當由觀光局補經費提供。

觀光局解釋，高雄燈會冬日遊樂園活動，現場有24小時保全巡查場域，非全靠警力維安。此外，高雄流行音樂中心晚間展示「金呱閃閃」燈光秀，燈光惹民怨，高流表示，展演束後會燈光調控測試，測試期間避開周邊居住區域，現已調整完，已無此現象。