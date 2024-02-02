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輥輪大王關懷六龜鄉里26年不間斷 逾600個紅包助弱勢
有「輥輪大王」稱號的北兆重工集團公司董事長廖燿堂，連續26年發送紅包回饋鄉里老人、弱勢族群，今年準備了超過600份2000元紅包，希望他們都能過好年。
輥輪大王廖燿堂當年的貧困孩子得到鄉里的鄉親鼓勵支持與資助，一路努力向上先後完成雙博士學位，並創立了北兆重工集團。事業有成後廖燿堂不忘做公益，上月初日本石川大地震災情嚴重，他第一時間捐款5000萬日元。回饋家鄉六龜及鄰近鄉里更是不遺餘力，每年回鄉發紅包給老人與弱勢一轉眼就是26年。
近日廖燿堂董事長前進六龜、杉林大愛村，趁年前發送超過600份2000元紅包給老人與弱勢族群，廖燿堂表示，每位成功的企業家及個人都不要忘記自己的國家及家鄉的裁培，當你成功後把自己國家及鄉里的弱勢及幼兒、老人照顧好，有能力再擴及國際公益，這就是企業人的良知。
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