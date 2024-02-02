黃色小鴨「冬日遊樂園」突改規則 一次領票免費玩3小時

黃色小鴨炫風席捲高雄，高雄市趁勢在高雄港16-18號碼頭舉辦「冬日遊樂園」，讓「賞鴨」民眾帶孩子免費遊玩，但樂園發放票券是半小時一場次，民眾需在時間內玩完設施，否則需重新排隊領票，多數人認為無法盡興，罵市府沒誠意；觀光局今日改推出「日光券」、「星光券」，憑券可在園區玩3小時。

先前有民眾表示，樂園讓民眾排隊免費領票，半小時為一場次，每次領票只能玩25分鐘，但光排隊時間就不夠，現場人潮太多，一場次幾乎只能玩一種設施，痛批官方誠意不夠；觀光局解釋，為不影響每人權益，才訂出該規則，每項設施限時約3至15分鐘，基本上一張票都能可順利玩到多種設施。

為因應多數民眾期待，觀光局改以在每天下午2點免費發放「日光券」，週五至週日及例假日下午5點加碼發放「星光券」，前者使用時間是下午3點到6點，後者是晚上6點到9點，時間內不限遊玩設施種類及次數；觀光局長高閔琳說，為更符合大眾想法，提升遊樂設施使用率和公平性，讓孩童盡可能使用到設施，市府才對此提出新規劃。

近日觀賞黃色小鴨的人潮已突破百萬人次，7成以上為高雄本地人，高市府觀光局與臺灣港務公司合作，把高雄港16-18號碼頭打造成遊樂園，除了有直徑20公尺的大型黃色球池，還有四大造型氣墊園區，另有旋轉木馬、嘟嘟車等設施；文化局也舉辦裝置藝術家「療癒森林」作品展，人氣作品「屁屁鴨」以黃色小鴨為概念，地面露出鴨屁股和鴨蹼，逗趣畫面吸引討論。