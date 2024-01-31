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黃色小鴨變身恐龍 高雄燈會「換臉燈籠」超萌造型曝光

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影

2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大特點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共4面表情，分別是黃色小鴨、高雄熊、雄meet兔，最後一面能讓孩童自由創作塗色；全市幼兒園、國小將於2月20統一發送給每位孩童，民眾在24、25日於高雄港16-18號碼頭可排隊領取。

市長陳其邁今日與市府吉祥物「高雄熊」、觀光局長高閔琳、設計師林佳葦出席記者會，並與整群提著燈籠的孩童們合照，因應黃色小鴨到訪高雄港，提燈內的其中一面即為小鴨，另外兩面分別為去年提燈主題「雄meet兔」和高雄熊；大頭、四肢短小的綠色恐龍提燈不但吸引小孩目光，連大人都直呼太可愛。

第4度為高雄燈會設計提燈的設計師林佳葦說，因應龍年推出「小萌龍呆腦獸」，也是DINOSAUR的諧音，並發想全台首創「換臉」構造，孩童只要轉動一旁扣環，就能變換恐龍角色，其中一面空白是讓孩子自行作畫，讓每個燈籠都是獨一無二，陳其邁笑說「可以貼自己的照片，讓自己變身恐龍」。

「今年小朋友都不用排隊就可以領到燈籠！」陳其邁宣布2月20日全市幼兒園、國小與特殊學校將統一發給每位孩童一個提燈，另外2月24、25日下午5點起在高雄港16-18號碼頭也會發放提燈給民眾，發完為止；觀光局長高閔琳說，提燈的轉動設計也象徵由兔年轉動到龍年，高雄歡迎大家來旅遊、過好年。

2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影
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2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共有4面表情。記者宋原彰／攝影

設計師 恐龍 高雄港

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