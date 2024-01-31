黃色小鴨變身恐龍 高雄燈會「換臉燈籠」超萌造型曝光

2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」正式亮相！今年最大特點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換表情，共4面表情，分別是黃色小鴨、高雄熊、雄meet兔，最後一面能讓孩童自由創作塗色；全市幼兒園、國小將於2月20統一發送給每位孩童，民眾在24、25日於高雄港16-18號碼頭可排隊領取。

市長陳其邁今日與市府吉祥物「高雄熊」、觀光局長高閔琳、設計師林佳葦出席記者會，並與整群提著燈籠的孩童們合照，因應黃色小鴨到訪高雄港，提燈內的其中一面即為小鴨，另外兩面分別為去年提燈主題「雄meet兔」和高雄熊；大頭、四肢短小的綠色恐龍提燈不但吸引小孩目光，連大人都直呼太可愛。

第4度為高雄燈會設計提燈的設計師林佳葦說，因應龍年推出「小萌龍呆腦獸」，也是DINOSAUR的諧音，並發想全台首創「換臉」構造，孩童只要轉動一旁扣環，就能變換恐龍角色，其中一面空白是讓孩子自行作畫，讓每個燈籠都是獨一無二，陳其邁笑說「可以貼自己的照片，讓自己變身恐龍」。