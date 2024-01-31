確保台積電用水無虞...再生水廠管線施工縮車道惹民怨 高市府促加速工期

台積電在高雄設廠，高雄市政府推動再生水廠，橋頭廠去年4月動工，楠梓廠今天與廠商完成簽約。但橋頭再生水廠從去年底開始挖路展開集水管線工程，岡山區公園西路雙向兩車道變成雙向一車道，工期預計180天，讓居民抱怨通行不便，擔心楠梓廠的集水管線開始施工，會有更多道路縮減。水利局表示，會盡速加快工程，希望民眾體諒。

水利局說，高雄市政府超前部署與中央合作推動再生水政策，在內政部營建署指導及支持下，已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，2021年起推動北高雄再生水計畫，新建橋頭及楠梓兩座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民民生用水。

橋頭再生水廠去年4月動工，預計2026年可供水每日3.5萬噸；楠梓再生水廠今天上午舉行興建移轉營運案簽約典禮，由高雄市副市長林欽榮與高山林水務股份有限公司董事長郭濟安共同完成簽約。

林欽榮表示，楠梓再生水廠由民間投資80億元，預計2028年底開始供應再生水，並於2030年底全期每日供應7萬噸高品質再生水，加上橋頭再生水廠，合計可供應10.5萬噸再生水予台積電公司使用。

有民眾反映，橋頭再生水廠去年11月底開始進行集水管線工程，岡山區與楠梓區都有道路因為工程而縮減，其中岡山區公園西路雙向兩車道變成雙向一車道，「4線道變成2線道」，通行不便。

高雄市議員宋立彬說，大家都希望能讓水資源更加充沛，但施工期間對民眾的生活與交通習慣造成阻礙，希望高雄市政府要提出配套措施，「不能只叫百姓忍耐」。議員林志誠表示，尚未接獲居民陳情，任何工期都會有陣痛期，捷運施工也會有交通黑暗期，會請水利局評估縮短施工日期，還給居民安全的行車空間。

林欽榮表示，施工前都有找民眾溝通，也會要求道路挖掘管理中心、交通局、水利局、警方加強交通維持、縮短工期。高雄市水利局說，會盡速加快工程，希望民眾體諒。