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鳳山運動園區 街友聚集喝酒惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
鳳山運動園區周遭被發現聚集遊民，部分遊民會席地喝酒抽煙，造成煙蒂、垃圾遍地。記者宋原彰／攝影
鳳山運動園區周遭被發現聚集遊民，部分遊民會席地喝酒抽煙，造成煙蒂、垃圾遍地。記者宋原彰／攝影

高雄市斥資5億打造全國最大、占地10.8公頃的鳳山運動園區，是國內足球、籃球重要訓練場地，居民運動休閒好去處，但園區周邊聚集街友席地喝酒、抽菸，遍布菸蒂、垃圾，空地也堆放大量雜物，引發地方抱怨；社會局表示，將持續關懷訪視街友、提醒重視環境清潔；運動發展局也表示，將配合社會局、警局加強勸導。

鳳山運動園區占地寬廣，常舉辦各類大型活動，每天都有許多民眾到此運動，聯合報讀者投訴，園區出現不少街友，在空地堆積雜物、占用公園座椅，隨處可見菸蒂、垃圾，主管機關應加強管理。

記者走訪發現，園區入口廣場中午已有5名打赤膊男子群聚、坐地上喝酒，一旁草地上有大量菸蒂和酒瓶、飲料罐，附近涼亭也有數名街友或坐或躺著睡覺。

「菸蒂掃也掃不完！」園區管理單位舞動陽光公司表示，一天到晚都看見有人聚集喝酒，公司每天派員清垃圾，市府、警局也曾到場勸導，日前勸導還遭人反嗆管太多。

園區空地也堆放大量雜物，引起民眾反感。記者宋原彰／攝影
園區空地也堆放大量雜物，引起民眾反感。記者宋原彰／攝影
市議員林智鴻表示，街友留宿公園等場域，確實可能造成社會安全網漏洞，但以驅趕方式責難無法解決問題，建議透過柔性勸導，讓街友到安置中心並參與職訓課程。

高雄運動發展局指出，居民反映街友、垃圾問題，市府已設置垃圾桶，將持續配合社會局、警察局等單位加強勸導，鼓勵街友接受安置，並責請委外廠商加強環境清潔。

長期關注街友議題的高雄市方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，協助街友以勸導安置為主，因為對方未犯法、無法強制作為，但與其要求勿喝酒、丟垃圾，建議規畫適當區域供街友聚集、飲膳。

社會局社會救助科表示，輔導街友一大重點為「培養工作技能」，勞工局也會協助辦職訓課程，讓街友能自力生活，除了鼓勵街友面試工作，也會補助治裝費、交通費，求職成功並提供獎勵金。

街友 運動

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