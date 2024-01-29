小港林園線聯合辦公室閒置1年無進駐 議員轟為選舉而設

高雄市議會今天上午續開臨時會審預算，審議交通委員會預算。議員邱于軒質疑捷運局設了小港林園線聯合辦公室，閒置一年多無人進駐，根本是為選舉而開設；議員李雅靜要求捷運局應預防廠商從上游到下游端勞務委外的糾紛。捷運局長吳義隆表示，2月底前人員會進駐聯合辦公室。

邱于軒表示，里長反映小港林園線一年前做了很漂亮的小港林園線聯合辦公室，在幸福公園，當時是為了區段徵收說明，但現在專線也都是接到局裡，為何花這麼多錢，沒有人進駐？林園區徵收的進度？只召開過3次區段徵收說明會，是為選舉而開設的辦公室。都是紙上作業，辦公室閒置這麼久，是消耗預算嗎？民眾想詢問都找不到人。

捷運局在幸福公園的「高雄捷運系統小港林園線聯合辦公室工程」，是前年9月動土，當年完工。聯合辦公室是提供建設專案管理單位及市府進駐，就近督導各項工程或都市發展進度，也可讓民眾就近諮詢，了解捷運小港林園線推動情形。

「這是為了選舉而設置的辦公室，林園小港線進度是為了選舉而波動。」邱于軒說，聯合辦公室在上次議員選舉前動工，黃線在總統大選前動工，辦公室弄好一年多，完全閒置，平常連個人影都沒有，如果是為了騙選票，民眾的眼睛是雪亮的。

捷運局長吳義隆表示，因為捷運機電、土建、軌道等部分在不同地方，聯合辦公室是為了整合並將監造容納進來，加速整合介面。現階段辦公室尚未進駐，2月底前要求相關人員進駐。

議會審理高雄市大眾捷運系統土地開發基金勞務成本明細表預算5億3千多萬元，議員李雅靜表示，如何預防廠商從上游到下游端勞務委外糾紛？以免衍生時間成本，應提出相關配套，並做滾動式修正。有勞務委外的局處都要注意。

吳義隆表示，一開始選商就要特別注意，會極力找優良廠商，需報專業分包商給局，記取教訓，避免問題發生。

議員宋立彬指出，輕軌成圓1月1日開始試營運，他行經大順路，各路口每天都要有人交通指揮。他要求捷運局報告站守路口人力狀況，今年發生幾件輕軌交通意外？