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小港林園線聯合辦公室閒置1年無進駐 議員轟為選舉而設

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議會臨時會審查捷運局預算。記者徐如宜／攝影
高雄市議會臨時會審查捷運局預算。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天上午續開臨時會審預算，審議交通委員會預算。議員邱于軒質疑捷運局設了小港林園線聯合辦公室，閒置一年多無人進駐，根本是為選舉而開設；議員李雅靜要求捷運局應預防廠商從上游到下游端勞務委外的糾紛。捷運局長吳義隆表示，2月底前人員會進駐聯合辦公室。

邱于軒表示，里長反映小港林園線一年前做了很漂亮的小港林園線聯合辦公室，在幸福公園，當時是為了區段徵收說明，但現在專線也都是接到局裡，為何花這麼多錢，沒有人進駐？林園區徵收的進度？只召開過3次區段徵收說明會，是為選舉而開設的辦公室。都是紙上作業，辦公室閒置這麼久，是消耗預算嗎？民眾想詢問都找不到人。

捷運局在幸福公園的「高雄捷運系統小港林園線聯合辦公室工程」，是前年9月動土，當年完工。聯合辦公室是提供建設專案管理單位及市府進駐，就近督導各項工程或都市發展進度，也可讓民眾就近諮詢，了解捷運小港林園線推動情形。

「這是為了選舉而設置的辦公室，林園小港線進度是為了選舉而波動。」邱于軒說，聯合辦公室在上次議員選舉前動工，黃線在總統大選前動工，辦公室弄好一年多，完全閒置，平常連個人影都沒有，如果是為了騙選票，民眾的眼睛是雪亮的。

捷運局長吳義隆表示，因為捷運機電、土建、軌道等部分在不同地方，聯合辦公室是為了整合並將監造容納進來，加速整合介面。現階段辦公室尚未進駐，2月底前要求相關人員進駐。

議會審理高雄市大眾捷運系統土地開發基金勞務成本明細表預算5億3千多萬元，議員李雅靜表示，如何預防廠商從上游到下游端勞務委外糾紛？以免衍生時間成本，應提出相關配套，並做滾動式修正。有勞務委外的局處都要注意。

吳義隆表示，一開始選商就要特別注意，會極力找優良廠商，需報專業分包商給局，記取教訓，避免問題發生。

議員宋立彬指出，輕軌成圓1月1日開始試營運，他行經大順路，各路口每天都要有人交通指揮。他要求捷運局報告站守路口人力狀況，今年發生幾件輕軌交通意外？

吳義隆說，輕軌同一時間有64人維持路口交通，從上午6點到晚上10點，1小時250元，兩班制。

高雄市議員李雅靜要求捷運局應預防廠商從上游到下游端勞務委外的糾紛。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員李雅靜要求捷運局應預防廠商從上游到下游端勞務委外的糾紛。記者徐如宜／翻攝
高雄市捷運局長吳義隆表示，2月底前人員會進駐小港林園線聯合辦公室。記者徐如宜／攝影
高雄市捷運局長吳義隆表示，2月底前人員會進駐小港林園線聯合辦公室。記者徐如宜／攝影
高雄市議員宋立彬指出，行經大順路各路口每天都要有人交通指揮，要求捷運局報告站守路口人力狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市議員宋立彬指出，行經大順路各路口每天都要有人交通指揮，要求捷運局報告站守路口人力狀況。記者徐如宜／攝影
高雄市議員邱于軒質疑捷運局設了小港林園線聯合辦公室，閒置一年多無人進駐，根本是為選舉而開設。記者徐如宜／攝影
高雄市議員邱于軒質疑捷運局設了小港林園線聯合辦公室，閒置一年多無人進駐，根本是為選舉而開設。記者徐如宜／攝影

捷運

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