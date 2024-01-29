鳳山運動園區有遊民喝酒群聚 民眾驚嚇帶離孩子

高雄市斥資5億打造全國最大、占地10.8公頃的鳳山運動園區2年前啟用，是國內足球、籃球重要訓練場地，每日有大量民眾到園區運動，但周遭卻被發現聚集遊民，部分遊民會席地喝酒抽煙，造成煙蒂、垃圾遍地，園區空地也堆放大量雜物，引起民眾反感；運動發展局回應會配合社會局、警局加強勸導。

鳳山運動園區常舉辦國內外大型活動，例如去年11月才辦完全國心智障礙者親子運動大會、高雄原住民族聯合豐年節，周邊田徑場、體育館、游泳池、羽球館、網球場、溜冰場，每天都有大量民眾到此運動，場中央佔地二公頃、符合國際足總FIFA認證的足球場，也常被許多訓練團體租借或舉辦比賽。

但民眾發現，園區周圍環境出現不少遊民，遊民會在空地堆積大量雜物，佔用公園座椅，夜晚時會隨地躺下睡覺，地上隨處可見吃剩食物、煙蒂等垃圾，記者實地走訪，發現園區入口的廣場在中午時，已有5名打赤膊男子圍聚在地上喝酒，一旁草地上有大量煙蒂和酒瓶、飲料罐，附近涼亭下也有數名遊民。

「這沒辦法，他們一天到晚都在喝酒！」負責園區營運的舞動陽光公司無奈說，公司每天派人清掃也清不完，市府、警局曾派員勸導也無用，他也曾出言勸阻還遭遊民威嚇，坦言園區在改建前就有大量遊民：民眾也說看到遊民就會將孩子帶離，操場上是運動的學生，一旁卻是吵雜的遊民，根本是鮮明對比。