超萌登場！大型藝術裝置展《療癒森林》在高雄港17碼頭

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」即日起至2月25日於高雄愛河灣及16-18號碼頭舉行，除黃色小鴨重返愛河灣，台日知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人，也在高雄港17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展覽《療癒森林》，超吸睛的巨大裝置讓觀眾直呼超萌！

高雄市文化局長王文翠表示，高雄市立美術館邀請5位台灣、日本的藝術工作者，以17號碼頭為基地，共同展出《療癒森林》，關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。

高美館代理館長林羿妏說，「充氣」作為一種裝置藝術形式給了藝術家創作新的可能，此次展出中高達12米的黑色大恐龍〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉，來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，「黑青」生物以不同的尺寸與載體穿梭在平面與立體、真實與虛擬之間，有獨特的藝術生態系，布著傷痕的蛇頸龍傳達出人們成長過程不斷受外在刺激而蛻變茁壯的生命歷程。

高雄在地雕塑家陳奕彰的粉紅大象作品〈林叔旺伯〉，靈感來自大象林旺，高雄也正是林旺落腳台灣的第一個家，期望傳達台灣濃濃人情味以及移民文化落地生根的溫暖氛圍。

插畫家大石曉規Akinori Oishi的作品〈一起微笑吧〉，以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光，呈現農耕文化，也象徵著生命的循環。

外觀療癒可愛的〈孵蛋花〉是由藝術家吳騏以山櫻花結合鳥人角色創作而成，風格奇幻而童趣，宛如手掌般的花朵溫柔地呵護著生命與希望，準備帶著觀眾探索未知的世界。

張育嘉的〈美獸Max Hero〉則如同動漫中會變身的超級英雄，穿上象徵喜悅與活力的華麗戰鬥服，以活潑熱情的繽紛色彩為大家的龍年帶來祝福與好運。