小心螃蟹就在你腳下！ 兇狠圓軸蟹出沒 這裡公園最多

很多人都知道高雄市梓官區有個柯仔寮漁港，現撈海鮮CP值超高，但不知道的是，當地除了有海蟹，也有陸蟹。民眾哪天帶著小孩到當地牛路溝公園玩耍時，千萬要注意腳底，台灣最大的陸蟹之一「兇狠圓軸蟹」隨時出沒。

高雄市梓官區當地居民農漁參半，是名符其實的魚米之鄉，最負盛名莫過於柯仔寮漁港的現撈海鮮，各類新鮮魚、蝦、貝、蟹應有盡有。但鮮少人知道，其實梓官還有陸蟹-凶狠圓軸蟹出沒，不在樹林、不在農田、就而隱藏在居民家旁的牛路溝公園裡，家長帶小孩到園內遊玩時，順便還能體驗一場小型生態教學。

兇狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。兇狠圓軸蟹的體型巨大，是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯。