小心螃蟹就在你腳下！ 兇狠圓軸蟹出沒 這裡公園最多
很多人都知道高雄市梓官區有個柯仔寮漁港，現撈海鮮CP值超高，但不知道的是，當地除了有海蟹，也有陸蟹。民眾哪天帶著小孩到當地牛路溝公園玩耍時，千萬要注意腳底，台灣最大的陸蟹之一「兇狠圓軸蟹」隨時出沒。
高雄市梓官區當地居民農漁參半，是名符其實的魚米之鄉，最負盛名莫過於柯仔寮漁港的現撈海鮮，各類新鮮魚、蝦、貝、蟹應有盡有。但鮮少人知道，其實梓官還有陸蟹-凶狠圓軸蟹出沒，不在樹林、不在農田、就而隱藏在居民家旁的牛路溝公園裡，家長帶小孩到園內遊玩時，順便還能體驗一場小型生態教學。
兇狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。兇狠圓軸蟹的體型巨大，是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯。
工務局公園處表示，兇狠圓軸蟹在雨季期間進行繁殖，繁殖季會因雨季開始時間的早晚而變動，大約在6月至11月間。雖然目前並不是兇狠圓軸蟹的繁殖及活躍時期，但園區內依舊可看到蟹洞，為保護民眾自身及維護生態，請民眾至園內休憩遊玩時，注意腳下兇狠圓軸蟹巢穴。
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