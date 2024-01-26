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高雄三鳳中街年貨 東西貴了人氣不減

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
消費者在三鳳中街購買烏魚子。記者王勇超／攝影
消費者在三鳳中街購買烏魚子。記者王勇超／攝影

高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引民眾前往採買年貨，攤商說，因人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因包裝耗材、運輸等成本上漲，今年成本多了將近2成。

三鳳中街年貨大街往年會在農曆12月16日「尾牙」開始，今年為迎接疫後商機，提早開跑。攤商說，今年人潮比去年提早湧現，「更有過年氣氛」，很多攤商提早備貨，準備的貨量也比往年多，「才不會賣到不夠！」

一家販售乾貨類年貨的攤商說，去年起，包裝耗材、人力、運輸等成本都上揚，業者取得年貨的成本，比之前約漲2成。另名攤商說，麵粉與糖價格上漲，糖果餅乾平均一斤漲5到10元。賣烏魚子業者說，今年野生海子的價格略跌，養殖烏魚的「塭仔子」因飼料、電費漲價略為調漲，今年烏魚子成品價格會稍微漲價。

昨早到三鳳中街採買年貨婦人說，提早來逛，跟去年比起來許多年貨價格上漲，但買習慣，漲了也是要買。另名採買年貨女子她手指堅果類零嘴說：「這已是最便宜的了！」若像是香菇、烏魚子，漲更多。

高雄市政府消保官劉慧君說，整體來說三鳳中街的年貨大街價格大致平穩，消費者若發現攤商惡意抬價，可撥打消費者服務專線1950或市民專線1999申訴。

年貨大街 烏魚子 消費者

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