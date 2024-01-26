聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄三鳳中街年貨 東西貴了人氣不減
高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引民眾前往採買年貨，攤商說，因人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因包裝耗材、運輸等成本上漲，今年成本多了將近2成。
三鳳中街年貨大街往年會在農曆12月16日「尾牙」開始，今年為迎接疫後商機，提早開跑。攤商說，今年人潮比去年提早湧現，「更有過年氣氛」，很多攤商提早備貨，準備的貨量也比往年多，「才不會賣到不夠！」
一家販售乾貨類年貨的攤商說，去年起，包裝耗材、人力、運輸等成本都上揚，業者取得年貨的成本，比之前約漲2成。另名攤商說，麵粉與糖價格上漲，糖果餅乾平均一斤漲5到10元。賣烏魚子業者說，今年野生海子的價格略跌，養殖烏魚的「塭仔子」因飼料、電費漲價略為調漲，今年烏魚子成品價格會稍微漲價。
昨早到三鳳中街採買年貨婦人說，提早來逛，跟去年比起來許多年貨價格上漲，但買習慣，漲了也是要買。另名採買年貨女子她手指堅果類零嘴說：「這已是最便宜的了！」若像是香菇、烏魚子，漲更多。
高雄市政府消保官劉慧君說，整體來說三鳳中街的年貨大街價格大致平穩，消費者若發現攤商惡意抬價，可撥打消費者服務專線1950或市民專線1999申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言