三鳳中街攤商曝成本多2成 民眾無奈：漲了也是要買

高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引許多民眾前往採買年貨，攤商說，因為人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因為包裝耗材、運輸等成本上漲，今年成本多了將近2成。

採買年貨的民眾說，今年物價都上漲，買年貨只好買少一點，「有吃到就好！」、也有人無奈說：「漲了也是要買！」消保官表示，近期到三鳳中街訪價，年貨價格大致平穩，只有少量商品微幅調漲。

三鳳中街往年的年貨大街活動，會在農曆12月16日「尾牙」才開始，今年為了迎接疫後商機，提早開跑。攤商說，今年的人潮比起去年提早湧現，「更有過年氣氛」，很多攤商都提早備貨，準備的貨量也比往年多，「才不會賣到不夠！」

一家販售乾貨類年貨的攤商說，從去年開始，包裝耗材、人力、運輸等成本都上揚，業者取得年貨的成本，比起之前大概漲了2成。另名攤商說，麵粉與糖價格上漲，糖果餅乾平均一斤漲5到10元。賣烏魚子業者說，今年野生海子的價格略跌，養殖烏魚的「塭仔子」因為飼料、電費漲價略為調漲，因此今年的烏魚子成品價格會稍微漲價。

一名婦人今天早上到高雄三鳳中街採買年貨，她表示，今年提早來逛一逛三鳳中街年貨市場，發現跟去年比起來，今年許多年貨價格上漲，但因為買習慣了，農曆過年前都會來逛逛、買買東西，「漲了也是要買」。

來採買年貨的女子說，今年漲價漲很多，雖然會買，但買得比較少，以前買年貨，餅乾、堅果等零嘴，每樣一買就是1斤、2斤，今年變成這個買100元、那樣100元，「反正有吃到就好了！」

女子無奈說，過年了還是要買，因為這樣才有過年的感覺，「真的漲很多，真的沒辦法！」她手指堅果類的零嘴說：「這個已經是最便宜的了！」如果像是香菇、烏魚子，漲價漲更多。

高雄市政府消保官劉慧君表示，市政府相當關心年貨大街的物價，她在本周前往三鳳中街查價，隨機抽查多家店家、攤商，發現年糕、牛尬糖、核桃糕、杏仁果的價格與去年同期比較，並未上漲，只有1間業者因為進貨價格微調，腰果及開心果從每台斤300元微幅漲價310元。