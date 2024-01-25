高屏搶水落幕「這點」不變 高樹鄉希望資訊更公開透明

水利署南水分署長吳嘉恆今與屏東縣高樹鄉長梁正翰、縣議員何春美等人一同到大津取水口會勘，水利署派人南下與會，為近日高屏兩地的搶水事件取得共識，並表示再有現地河川流量不足情況時，會再另案邀集協調，分水地點也確認，並由擁有水權的農水署屏東管理處進行後續相關水量觀測，作為下一期灌溉水量分配協調參據。

為解決屏東高樹鄉與高雄市政府的搶水問題，水利署南區水資源分署署長表示，這次現場會勘主要目的，是因1月23日決議以1:9（高雄1屏東9）的比例分水，但分水點位置尚未確認，今天特別來確認。除了依照1月23日召開協調會議原則辦理外，如再有現地河川流量不足情況時，再另案邀集協調。

高樹鄉鄉長梁正翰表示，能理解水源屬公共財，但高樹鄉是以農業為主的地區，絕對不能缺水，否則農民難以過年。他也希望未來水利署方面的資訊能更公開透明，讓鄉公所能第一時間掌握，避免訊息錯誤產生糾紛，「一聽到缺水我們農民當然會緊張」。