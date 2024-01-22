又爆發搶水大戰！ 屏高樹鄉公所反對高市府未經協商改河道

現進入枯水期，屏東縣高樹鄉是水源保護地，高樹鄉大津取水口（舊寮圳進水口）是高樹平原農業灌溉重要水源，現在適逢芋頭、蔬果灌溉高峰期，未料高市府近期突然規畫在大津取水口更改水流河道，引發農民不滿，揚言抗議。農水署屏東管理區處表示，高市府沒有水權，水權是他們合法申請，此事根本就是2021年搶水翻版，農民、公所全面反對，捍衛農民灌溉用水。

高樹鄉公所今表示，堅決反對未經協商擅自更改高樹大津取水口水路。為提供大高雄地區無汙染水源，高樹鄉成為水源保護區，農業是高樹鄉親主要產業，正值枯水期，大津取水口為高樹平原農業灌溉的重要水源，尤其適逢芋頭、蔬果灌溉高峰期。

高樹鄉公所表示，高雄市政府近期突規畫在大津橋附近取水口更改水流河道，若驟然更改將嚴重影響高樹灌溉用水水量。鄉公所、鄉民代表會1月19日與經濟部水利署、高雄市政府、屏東縣政府水利單位在現地協商，希望高雄市政府不要擅自更改水流道，但並未達成共識。

高樹鄉公所表示，水資源有效運用而言，更改大津橋水流道，並不能增加流往高雄市水流量，卻會嚴重影響高樹平原的灌溉流量，危害高樹農民生計；維持現有水流道，則能在不影響農民灌溉下，仍提供高雄市伏流水使用。

高樹鄉公所堅決反對高雄市政府在未經協商達成共識前，擅自施工更改大津橋下水流道，影響高樹取水口流量，危害高樹鄉農民生計，若高雄市政府堅持擅自施工，高樹鄉公所、鄉民代表會、農水署屏東管理處將抗爭到底以捍衛農民權益；高樹鄉公所表示，原本高市府預計今要大津取水口動工，但又稱今不會動工。屏東縣府水利處表示，優先保障高樹農民灌溉用水權益。