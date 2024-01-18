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金酒成立機關採購廉政平台 標榜重大採購案公開透明

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒機關採購廉政平台在今天成立，包括金門縣副縣長李文良（左四）、福建省調查處秘書長林政賢（左三）、福建金門地方檢察署檢察官席時英（右四）都到場共同見證。記者蔡家蓁／攝影
金酒機關採購廉政平台在今天成立，包括金門縣副縣長李文良（左四）、福建省調查處秘書長林政賢（左三）、福建金門地方檢察署檢察官席時英（右四）都到場共同見證。記者蔡家蓁／攝影

響應法務部廉政署「機關採購廉政平台實施計畫」，金酒公司今天成立機關採購廉政平台，未來將針對重大工程及受矚目的重大採購案，協調由金門縣政府政風處專案報請主管機關備查，藉此排除外部勢力的不當干預，杜絕貪腐。

金酒機關採購廉政平台今天成立，金門縣副縣長李文良、福建省調查處秘書長林政賢、福建金門地方檢察署檢察官席時英到場見證。

法官退休的金酒公司董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要； 金酒公司長年致力實踐ESG，已連續兩年辦理公司治理論壇，並發行永續責任報告書。

李文良說，機關採購廉政平台的建置，是向社會大眾宣誓，金酒在採購程序公開透明，接受全民監督、檢視，藉此杜絕貪腐舞弊或不當勢力介入損害金酒形象與信譽。他也說，不只是金酒甚至是機關學校等，都應該建置廉政平台，以減少貪汙舞弊。

金酒公司總經理丁丞康表示，未來只要是受矚目案件或鉅額採購等都會上廉政平台，期待透過平台的建立使相關單位參與重大採購案件，並引入專業機關、外部專家學者、利害關係人及廠商的參與也秉持資訊公開透明的精神，藉此排除外部勢力的不當干預，杜絕貪腐。

法官退休的金酒公司董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要，金酒公司推動企業誠信，是金門地區龍頭產業責無旁貸的責任。記者蔡家蓁／攝影
法官退休的金酒公司董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要，金酒公司推動企業誠信，是金門地區龍頭產業責無旁貸的責任。記者蔡家蓁／攝影
金酒機關採購廉政平台在今天成立，金門縣副縣長李文良（中）期盼起帶頭作用。記者蔡家蓁／攝影
金酒機關採購廉政平台在今天成立，金門縣副縣長李文良（中）期盼起帶頭作用。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良則說，機關採購廉政平台的建置就是對社會大眾做出宣誓，讓金酒在採購上的程序公開透明。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良則說，機關採購廉政平台的建置就是對社會大眾做出宣誓，讓金酒在採購上的程序公開透明。記者蔡家蓁／攝影

金門 法務部 廉政署

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