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金酒成立機關採購廉政平台 標榜重大採購案公開透明
響應法務部廉政署「機關採購廉政平台實施計畫」，金酒公司今天成立機關採購廉政平台，未來將針對重大工程及受矚目的重大採購案，協調由金門縣政府政風處專案報請主管機關備查，藉此排除外部勢力的不當干預，杜絕貪腐。
金酒機關採購廉政平台今天成立，金門縣副縣長李文良、福建省調查處秘書長林政賢、福建金門地方檢察署檢察官席時英到場見證。
法官退休的金酒公司董事長吳昆璋強調，「防弊」比「除弊」更重要； 金酒公司長年致力實踐ESG，已連續兩年辦理公司治理論壇，並發行永續責任報告書。
李文良說，機關採購廉政平台的建置，是向社會大眾宣誓，金酒在採購程序公開透明，接受全民監督、檢視，藉此杜絕貪腐舞弊或不當勢力介入損害金酒形象與信譽。他也說，不只是金酒甚至是機關學校等，都應該建置廉政平台，以減少貪汙舞弊。
金酒公司總經理丁丞康表示，未來只要是受矚目案件或鉅額採購等都會上廉政平台，期待透過平台的建立使相關單位參與重大採購案件，並引入專業機關、外部專家學者、利害關係人及廠商的參與也秉持資訊公開透明的精神，藉此排除外部勢力的不當干預，杜絕貪腐。
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