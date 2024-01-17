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高雄輕軌新路段夯 「這站」成運量冠軍車站
高雄輕軌成圓帶動整體運量，高捷今天公布數據，運量冠軍車站從夢時代站變為愛河之心站，新開通路段各站平均日運量1298人次；今年截至1月16日，總運量3萬4161人次，較去年2萬1293人次大幅提升。
高捷公司發布新聞稿表示，輕軌成圓與紅、橘線十字路網，恰好將輕軌路網分為4大象限，高捷公司表示，4大象限的各車站平均運量，在輕軌成圓後，反映出不同特性。
根據高捷統計，目前C4站至C14站間各站平均日運量約為962人次、C15至C23各站平均日量約為603人次、C32至C1各站平均日運量約為674人次；而C24至C31新開通路段，各站平均日運量最高，達1298人次。
高捷指出，新路段的平均各站運量為4個象限當中的最高，除了沿線學生及通勤人潮明顯增加外，沿路商家多也是主因。
就單站運量而言，C24愛河之心車站以日均運量3252人次，超越以往的C5夢時代站的2456人次，成為新的運量冠軍車站；C24至C31等8個車站當中，有6個車站日均運量超過1000人次，均較全線車站日均運量870人次為高。
高捷分析，這顯示輕軌成圓後，大順路段為運量熱點，透過輕軌能將其他象限路段旅客，延長服務到大順路段，除能緩解大順路交通負荷外，湧進來的人流有機會成為錢流，助攻周邊商家買氣。
高雄輕軌自1月1日成圓後，計費方式由原來的論次計費改為里程計費，高捷表示，今天起列車上的刷卡機已全面移除，提醒旅客搭乘輕軌日後與搭乘捷運相同，改為進出站刷卡。
免費搭乘期間，高捷公司仍會有查票作業，鼓勵大家踴躍刷卡搭乘，除了享受輕軌便利外，還能每週抽手機及住宿券等獎項。
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