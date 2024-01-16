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高雄立委最高票賴瑞隆 選舉補助款360萬捐弱勢孩童
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立委賴瑞隆以12邁1064票高雄最高票，當選第11屆第八選區立委。賴瑞隆今天表示，謝謝鄉親們的支持，決定將選舉補助款360萬全數捐出，做為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭補助，希望給孩子們有更好的鼓勵及未來。
賴瑞隆說，感謝前鎮、小港、旗津鄉親的支持，讓他以12萬1064票數當選，取之於社會用之於社會，他也是勞工家庭出身，深知孩子們需要更多支持鼓勵，因此將選舉補助款360萬元將全數捐出，作為弱勢孩童獎學金、弱勢孩童寒暑假課輔、弱勢家庭資源補助。也希望照顧更多孩子們，給正面向上的勇氣，讓每個孩子都有更好的未來。
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