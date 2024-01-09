影／高雄1醫院被爆痔瘡手術灌單 衛生局無預警派人稽查

有網友在臉書爆料，高雄某醫院進行微創痔瘡手術時，疑似在自費項目中灌單。高市衛生局表示，今天接獲檢舉，已派員無預警前往這間位於醫院稽查，將等查明有無違規後依法處辦。

一名女網友在臉書爆料社團發文，表示高雄市某醫院的院長，疑在自費項目裡灌單，她去年11月在這間醫院就診，做了痔瘡小手術，當時聽從院長的建議，自費8千多採用微創手術，「沒想到我的傷口兩個月了都還沒好」。

該網友說，她到另一間醫院就診，院長一聽到她的遭遇，就問是不是去某醫院？第一反應就是問她自費付了多少錢？因為她不是第一個受害者了，已看過很多病患都跟她一樣都是到同一間醫院就診。

該網友表示，手術時全身麻醉失去意識，「有沒有使用微創根本不知道！」她的手術只是一般健保給付，低於1000元就能解決，「小痔本人也還健在，真的TMD是白挨刀了」。

高市衛生局說，今天接獲檢舉，已派員無預警稽查，將等查明後依法處辦，按醫療法第63條第1項之規定，醫療機構應向病人說明手術事宜並於事前簽具手術同意書及麻醉同意書，違者依同法第103條處5萬至25萬元罰鍰。

衛生局說，醫療機構如超額收取醫療費用，則涉醫療法第22條第2項，依同法第103條處5萬至25萬罰鍰。此外，醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應，違者依醫師法處2萬至10萬元罰鍰。