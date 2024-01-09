影／馬英九金門造勢 陪陳玉珍掃街拜票婆媽搶合照

選前倒數4天，前總統馬英九今日專程抵金，陪同國民黨立委候選人陳玉珍掃街拜票、持續拉抬藍營氣勢，所到之處，依然大受民眾歡迎，婆婆媽媽搶著跟他合照，尤其在金沙地區，幾乎各商家都拿出13年前馬在金門Long Stay時與他的合照，讓馬英九相當感動，直說，金門真的很有人情味。

馬英九今天一早搭乘7點的航班飛抵金門，隨即在陳玉珍、國民黨部金門縣黨部主委吳興邦、聯合競選服務處主委李金贊、顧問團團長楊應雄、議員王國代等人陪同下，分別前往金沙鎮、烈嶼鄉、金城鎮等傳統市場進行拜票。

馬英九沿著沙美商圈走一圈，沿途跟民眾握手致意，所到之處不少民眾高喊馬總統好，有別於以往的拿金門高粱酒簽名，今天超多民眾拿出珍藏13年與馬合影的照片索取簽名，讓馬相當開心，並忍不住讚嘆「金門的人情味最濃厚」。

其中，忠貞國民黨員呂愛華拿出，馬英九在10多年參加黨部活動時，把呂愛華橫抱起來並合影的照片給馬簽名，讓馬英九印象深刻，今年88歲的呂愛華說，拍這張照片年代久遠，她已經忘了是何時拍的，不過黨部人員說，應該是9年前來金門助選時所拍的。

另外，也有超多金沙的民眾拿出跟馬的合照給他簽名，楊小姐說，13年前，馬英九就來金沙地區Long Stay，當時感覺他人很親民，現在依然人超好、超親切的，全家人都很喜歡他，所以這次特別拿當年的合照給他簽名。

當知名的閩式燒餅拿出馬英九當年吃燒餅的照片請馬簽名時，有記者詢問馬，「有沒有覺得當時很年輕？」馬英九立刻回說，「你什麼意思，我現在不年輕嗎」，幽默以對，立刻引來現場民眾哄堂大笑。

馬英九表示，金門的人情味非常濃厚，他當選總統後就馬上來到金門，同時拍板金門大橋一案，並在卸任前完工，心中相當欣慰。他說，金門大橋總長5400公尺，是舊金山金門大橋的兩倍，自己還曾經跑過，橋蓋得很漂亮、沿途景色也非常好。

馬英九強調，台灣如果要進步繁榮總統一定要支持「侯康配」，如果是「另一位」當選的話，自己相當擔心台灣的安全，相信大家都有同感；對於陳玉珍的選情，馬英九回說樂觀，但他也呼籲金門鄉親要繼續支持最關心離島金門的國民黨。