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東港轉運站啟用 旅遊中心進駐

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣東港轉運站昨啟用，縣長周春米（左7）與地方民代等出席見證。記者劉星君／攝影
屏東縣東港轉運站昨啟用，縣長周春米（左7）與地方民代等出席見證。記者劉星君／攝影

屏東縣東港鎮船頭路與水源路口的東港轉運站昨啟用，屏東地形南北狹長，大眾運輸的布建無法像都會區密集，轉運站成為連結屏東南北交通的重要樞紐，交旅處後續將籌設墾丁轉運站、內埔候車亭，讓屏東交通更便捷。

東港鎮位於屏東縣西部中段沿海、緊鄰高雄市，除有大鵬灣和往返小琉球觀光人潮，並以每逢三年一科的東港迎王平安祭典及「黑鮪魚故鄉」聞名，大眾運輸服務早不敷需求；屏東縣長周春米、東港鎮長黃禎祥等人昨都出席啟用典禮。

交旅處長黃國維說，東港轉運站啟用11席月台，整合21條路線，包含公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，還有2條新市區客運路線籌備中，分別是520（東港轉運站至捷運小港站）、608（東港轉運站至鹽埔漁港站）。

交旅處指出，轉運站內除售票、候車、公車動態資訊、公廁等設施，也設置旅遊服務中心提供旅遊資訊服務，並配合「新南向」政策，設男女穆斯林祈禱室，營運廠商也已與速食店簽訂進駐意向書，提供旅客更舒適的候車需求。

屏東縣已設置屏東、潮州、水門轉運站，東港轉運站是縣內設立第4座轉運站，交旅處現正籌設墾丁轉運站，公路局去年12月下旬核定公運補助計畫，將續提開發計畫等給墾管處審查，並同步籌設內埔候車亭，預計年底招標。

東港 大眾運輸

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