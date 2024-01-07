112全國語文競賽高市45選手1團隊獲特優 挽救瀕危族語
高雄市在112年全國語文競賽表現優秀，有45名選手、1團隊獲得特優佳績，高雄市教育局今天在中山工商頒獎表揚。其中原住民族語競賽有多達26名選手奪得特優，顯示推動原住民族語教學具成效，用心傳承挽救瀕危族語。
高雄市派出193名選手及6隊讀者劇場，代表參加112年全國語文競賽，與全國2437名選手激烈競逐各獎項。教育局長謝文斌表示，高雄市在全國賽開始前的四個周末，先後為選手們安排集訓，由各語言項目專業的講師積極幫助選手們備戰，也讓選手們掌握比賽得高分的訣竅，藉由反覆的練習找到比賽的節奏與自信。教育並頒給競賽員與指導老師獎勵金，鼓勵大家一同投入語文教育。
高雄市在原住民族語競賽成績傲人，有26名選手獲得特優。革言，他從小於寒暑假返鄉，與外婆日常相處接觸阿美族語，也在部落聽耆老說故事、接受山林教育的薰陶，學習祖先智慧、原民文化和知識。父親不是原住民，仍一路支持與陪伴子女學族語與找到族群認同感。汪李劼也是足球隊的守門員，專長跨足球與原住民語文雙領域，是斜槓新世代，在兩個領域表現皆十分亮眼。
榮獲閩南語朗讀社會組特優的教師林玉麗，在歷年閩南語演說、閩南語字音字形比賽，都有獲得特優的成績。她在閩南語領域上耕耘許久，擁有全國閩南語認證專業級老師，多次帶領學生參與國內各相關競賽、協助校內教師培訓閩南語答喙鼓比賽選手，尤其在台詞、身段、語調經過她指導，讓不少參賽均能在比賽中獲佳績。「這次全國賽後，自己也終於可以『畢業』了！」
正興國中温彥蓁、莊敬國小温彥丞與温瑧沺，温家三姊弟代表高雄市參賽，分別在客語情境式演說國小、國中組揮出特優全壘打，温家姐弟是美濃客家子弟，雖然居住於高雄市區，但是家庭教育卻保持著「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」的客家思想，傳承客語。3人假日回美濃探望祖父母時，都用客語問候交談；長輩則鼓勵孩子華語、客語、英語並用的能力。
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