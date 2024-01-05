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近日東北季風挾帶境外汙染 屏縣環保局提醒自我防護

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，路邊攔檢作業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，路邊攔檢作業。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣環保局指出，近日的空氣品質東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，提醒民眾注意空品變化，做好自我防護。

環保局表示，屏東縣位於全國最下風處，空氣品質近8成以上受境外汙染物影響。當東北季風吹拂，挾帶境外汙染物南下，屏東因處背風面擴散條件差，空氣汙染物更加容易累積，空氣品質（AQI）可能達到「對敏感族群不健康」等級，環保局呼籲民眾隨時注意空氣品質變化，當空品不佳時暫時減少戶外活動，若需外出則請應配戴口罩做好自我防護，以降低空氣汙所造成健康危害。

環保局表示，元旦連假因受大陸地區霾害及東北季風影響，致使屏東縣空氣品質AQI達到中級預警等級，環保局即依「屏東縣區域空氣品質惡化防制措施」成立指揮中心啟動應變，包含衛生局、教育處、社會處、傳播暨國際事務處及交通旅遊處等各單位皆共同執行應變任務，針對學校、身心障礙機構、兒少安置機構及醫院等敏感族群通報加強防護措施，並以跑馬燈、LED看板等傳播媒體發布空品不良及防護宣導訊息。

環保局通報固定汙染源54家大型工廠進行降載減排、51家砂石場啟動防制措施並要求落實道路洗街工作、前30大營建工地配合工地內外灑水及洗掃作業近200公里，並針對移動汙染源加強烏賊車查核共538輛，另對露天燃燒熱區及餐飲業者進行抽查，並未查獲汙染情形。

縣長周春米提醒，目前已進入空品不良季節，敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾請務必做好自我防護措施，並可多加利用空氣品質監測網或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊，以減少空氣汙染造成的健康影響。

屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，砂石場稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，砂石場稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，道路洗掃作業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，道路洗掃作業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，露天燃燒稽查。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局指出，近日的空氣品質受東北季風及大陸冷氣團挾帶境外汙染物移入影響，環保局已啟動空品不良應變作業，露天燃燒稽查。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣 空氣品質 東北季風

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