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蜜棗界的LV 屏東高樹「雪蜜棗」搶鮮上市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
農民採收雪蜜棗。記者劉星君／攝影
農民採收雪蜜棗。記者劉星君／攝影

蜜棗品種多，唯獨「雪蜜棗」皮薄、爽脆、水份多、甜度高，但因產量較少，管理不易，近幾年農民普遍改種其他品種。屏東縣高樹鄉農民李俊寬15年來堅持栽種「雪蜜棗」，天然無毒方式管理，還要像呵護嬰兒般幫蜜棗「洗澡」，並研發多醣體酵素提供給棗樹營養，吃過的消費者回味無窮，每年回流指定購買。

「雪蜜棗」原名雪梨蜜棗，屬高雄8號品系，每年1月至3月是產季，「雪蜜棗」外型較扁圓，有著近似蘋果圓胖形狀，又被稱為「小蘋果」，在口感上皮薄、爽脆，有如水梨般，多汁爽口，果肉質地細緻，消費市場被封為「蜜棗的LV」。

「雪蜜棗」個頭較小，最大顆的四兩重左右，但口感不變，果實皮薄、肉質清脆、爽口多汁。高樹鄉農民李俊寬說，雖然「雪蜜棗」吃起來口感比其他品種的蜜棗還要好，但因產量較少，僅牛奶蜜棗四成，管理上又費工，農民普遍栽培意願較低，以生產蜜棗聞名全國的高樹鄉來說，目前僅約三位農民栽種。

李俊寬說，「雪蜜棗」栽培管理不易，很費工序，嫁接成功率低，枝梗又脆弱，風勢稍大就會斷枝；另一個因素最讓農民頭痛，「雪蜜棗」開花結果後，果實皮薄，清晨露水多或下雨時期，就要在天氣放晴後，用乾淨的水幫每棵棗樹「洗澡」，就像照顧嬰兒一樣「呵護」，否則殘留的露珠或雨水，會造成果實表皮泛黃裂痕，雖然口感沒變，但會影響賣相品質。

李俊寬說，目前他種植「雪蜜棗」約有六、七分地，因管理不易，近幾年多數農民普遍改種其他品系，他仍堅持栽種「雪蜜棗」，除有一群「死忠」消費者，每年回流指定購買，同時也是父親（東興村前村長李文忠）的遺願，父親生前就堅持以天然無毒方式管理，自家研發多醣體酵素提供給棗樹營養，不論成本與收益，讓消費者吃的安心！

屏東縣高樹鄉是水源保護區，蜜棗種植面積大約400公頃，天然地理環境陽光充足、水質純淨、沙質土壤與鄰靠荖濃溪畔，河床邊有陣風常年吹拂。

農民幫雪蜜棗「洗澡」。記者劉星君／攝影
農民幫雪蜜棗「洗澡」。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農民李俊寛說明如何分辨雪蜜棗與13號雪麗蜜棗，右為雪蜜棗，左為13號雪麗蜜棗。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農民李俊寛說明如何分辨雪蜜棗與13號雪麗蜜棗，右為雪蜜棗，左為13號雪麗蜜棗。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農民雪蜜棗開始採收搶鮮上市。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農民雪蜜棗開始採收搶鮮上市。記者劉星君／攝影

農民 屏東縣 消費者

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