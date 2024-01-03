高雄「行動健身房巡迴車」啟航 將微型運動中心搬社區

高市府、日月光集團與張姚宏影社會福利慈善事業基金會，推動「運動零距離樂活‧慢老不是夢」3年專案計畫，市長陳其邁和日月光集團行政長汪渡村今天在楠梓區鳳屏宮廟前廣場，主持「行動健身房巡迴車」捐贈及啟航儀式，藉由運動巡迴模式，將運動資源送到社區，提供偏鄉樂齡長輩更多運動機會。

「行動健身房巡迴車」同時搭載專業健身器材，並配有專業運動教練及物理治療，突破運動環境可近性的限制，提供專業健身器材及系統化的運動訓練教學，如同將微型運動中心搬到社區當鄰居，讓運動不再是距離。

市長陳其邁表示，運動是市民活力的展現，市府一直致力於提升運動環境，近年市府積極布建運動中心服務更多民眾，感謝日月光集團長年回饋社福公益，扶助偏鄉，與市府攜手合作，鏈結市府運動中心資源，共同為銀髮長輩的健康努力。

專案計畫第一階段針對老化人口比例相對偏高、資源相對弱勢的偏鄉，並鏈結美濃運動中心為軸心，優先擇定美濃、旗山、大樹等區域，並配合企業回饋的區里，涵括左楠區。

日月光集團行政長汪渡村表示，集團常年投入社福公益，且企業自高雄起家，高雄廠區員工逾2.5萬人，支持市府照顧民眾，響應市府樂齡運動政策，責無旁貸。希望藉由此專案，將更多運動資源帶進偏鄉社區據點，鼓勵長輩建立規律運動習慣。

運動發展局長侯尊堯表示，日月光結合市府跨局處及運動中心資源，創造獨具特色的多功能運動巡迴車，以及完整訓練課程，嘉惠更多高雄偏鄉長輩享。市府也特別結合高雄的運動中心，推出銀髮優惠方案，鼓勵長養成日常運動習慣，享受健康人生。