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高雄燈會冬日遊樂園主視覺公布 推黃色小鴨輕軌列車

中央社／ 高雄3日電

黃色小鴨將於1月27日至2月25日在愛河灣展出，高市府觀光局公布今年高雄燈會主視覺，並與高雄捷運公司推出期間限定的「小鴨輕軌列車」，車廂有不同造型小鴨看板，展現活潑及活力。

市長陳其邁表示，今年過年期間邀請民眾到高雄觀光旅遊，並搭乘小鴨輕軌漫遊高雄，尋找高雄黃色的圓形笑臉地景與黃色小鴨身影等「黃色角落」，感受高雄冬日溫暖，並一同見證高雄城市進步。

高雄市政府觀光局今天公布今年高雄燈會主題名稱為「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，其中包含黃色小鴨展演活動，並同步發布主視覺。

觀光局發布新聞稿說明，高雄燈會規劃黃色小鴨重返高雄，並將活動主題訂為「2024 KaohsiungWonderland冬日遊樂園」，是因期盼有溫暖陽光與美麗海洋的高雄，能成為每1名造訪高雄的旅客與高雄市民的夢想仙境與遊樂園。

此次主視覺則以藍色及小鴨的黃色作為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象，並透過簡潔圖像呈現高雄愛河港灣周邊建物景致，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合，包括大港橋、高雄流行音樂中心及輕軌等。

此外，為慶祝高雄輕軌成圓，觀光局也設計限定版小鴨輕軌列車，車廂外以黃色小鴨為主角，車廂則有不同造型小鴨看板，展現高雄的活潑與活力。

高雄輕軌 觀光局 燈會 高雄市

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