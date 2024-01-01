高雄跨年湧34萬人次 陳其邁戴黃色小鴨倒數迎新年

2024高雄跨年晚會在高雄時代大道舉行，演唱卡司共19組居全台之冠，吸引約34萬人次參加。市長陳其邁戴黃色小鴨髮箍現身，祝市民新年快樂。義大世界則施放999秒跨年焰火。

高雄市政府昨晚舉辦2024高雄跨年晚會，由浩角翔起、莎莎主持，演唱卡司共19組居全台之冠，有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操及泰國歌手Jeff Satur羅杰夫等。

即將倒數時刻，現場播放高雄近年包括輕軌等重大建設的介紹影片，隨後陳其邁戴著黃色小鴨髮箍，與市府及市議會團隊、吉祥物「高雄熊」，以及亞、帕運選手、贊助單位代表等人一起倒數，迎接新年。

陳其邁致詞表示，祝福民眾新年快樂、心想事情，明年做自己，有伴侶的人珍惜幸福，沒有伴侶的人也能找到「刻在心底名字的人」，祝天下有情人終成眷屬。他並表示，2024年還有黃色小鴨回歸，將讓大家嗨到明年，請大家拭目以待。

在倒數進入2024年後，現場隨即施放長達240秒的跨年花火，超過7000發高空花火點亮港灣，並搭配英國搖滾樂團Coldplay歌曲A Sky Full of Stars，夢時代摩天輪也亮起彩虹燈光助攻，讓現場氣氛嗨到最高點。

另外在高雄義大世界的跨年焰火邁入第15屆，2024年元旦凌晨0時起施放「999秒大型藝術焰火」，吸引人潮湧入。有爸媽帶著女兒，為了到義大世界看焰火，清晨5時多就從新竹出發，提早到現場卡位。

義大世界跨年焰火秀有超過百米大面寬的巨型飛字、祈願流星雨、幻象變色及展翅、黃金瀑布、空中芭蕾等璀璨花火，打造絢麗斑斕的焰火秀。義大世界統計，共約6萬人次到場觀賞。

此外，高雄捷運公司統計，捷運、輕軌在2023年12月31日下午起湧現搭車人潮，累計至2024年元旦凌晨0時，捷運運量突破26萬7000人次、輕軌則有約4萬人次。市府統計，跨年晚會有約34萬人次到場同歡。