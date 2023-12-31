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迎接2024倒數計時 民眾一大早卡位搶看煙火秀

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄在地的戴先生一家四口，早早就來到義守大學綜合教學大樓門口卡位，深怕像5年前來太晚美好位置看煙火。記者蔡世偉／翻攝
高雄在地的戴先生一家四口，早早就來到義守大學綜合教學大樓門口卡位，深怕像5年前來太晚美好位置看煙火。記者蔡世偉／翻攝

今天是2023年的最後一天，全台瘋跨年，各地都有舉辦跨年晚會與煙火，光是在高雄就兩場大型煙火秀。位於高雄的義大世界跨年煙火，每年都會吸引不少遊客來跨年，許多遊客更是在今天一早就來此卡位，就怕晚一步就沒了位置觀賞煙火。

來自高雄楠梓的戴姓男子一家四口早早就來到位於義守大學綜合教學大樓前，鋪上野餐墊，等候晚上的煙火秀，戴姓男子說，5年前就曾帶著妻小來義大欣賞煙火，但位置不佳，這次特地提早前來，就是希望能欣賞到煙火，彌補上次的遺憾。

還有遠自新竹前來高雄的王先生，只因女兒聽聞義大世界的跨年煙火是全台施放時間最長的煙火，堅持一定要來看一看，所以就如女兒所願來高雄一趟。

義大世界999秒跨年煙火進入倒數計時，此次特別打造「黃金瀑布」，煙火從天傾瀉而下，還有「空中芭蕾」，讓煙花彷彿芭蕾仙子於夜空中翩翩起舞，更有大型跑動式煙火、閃類煙火、造型煙火等，將在今晚陪大家度過一個美不勝收的跨年夜。

來自新竹的王小妹相當期待跨年煙火的到來。記者蔡世偉／翻攝
來自新竹的王小妹相當期待跨年煙火的到來。記者蔡世偉／翻攝
高雄義大世界跨年煙火長達999秒，是台灣施放時間最久的煙火。記者蔡世偉／翻攝
高雄義大世界跨年煙火長達999秒，是台灣施放時間最久的煙火。記者蔡世偉／翻攝
許多攝影同好一早就來到義守大學校園卡位等拍煙火照。記者蔡世偉／翻攝
許多攝影同好一早就來到義守大學校園卡位等拍煙火照。記者蔡世偉／翻攝

跨年晚會 義大世界 煙火秀 義守大學

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