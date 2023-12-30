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窮家小孩翻身變董事長 他高調送暖盼愛的力量正向循環

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供

從水電工學徒一路拚到消防設施公司董座的張來川，事業有成後投入關懷弱勢族群，屏東恆春子弟的他，11年來為老家低收入戶送暖，也響應縣府春節送暖歲末關懷活動，為讓屏東縣物資銀行發送更有力，今天捐贈價值近200萬元的物資車，由縣長周春米代表接受；他說，為善不欲人知的時代已過去，行善應形成為「看得到」的社會風氣和愛心力量。

65歲的永揚消防安全設備公司董事長張來川，老家在恆春鎮山海里，父親是漁民，因家中經濟無法供應他升學，國中畢業就到台北一技之長，他從水電工學徒做起，退伍後回到高雄，白天在水電行上班，晚上開計程車，日夜工作、省吃儉用存到第一桶金後，因緣際會投入消防安全設備業，和友人合資在高雄市創設永揚消防安全設備公司，現是國內消防安全設備大廠之一，業務遍及全球。

清寒家庭出身的張來川，每到歲末時，就憶起父母當年為張羅「圍爐餐」時的憂愁表情，他說，家裡不缺魚，但就算買到肉或高檔年菜，父母親都捨不得吃，要留給孩子吃，加上自己沒有過人的家世和背景，創業路上難免受挫，一路上遇到不少「送暖」的貴人，助他度過人生和事業低潮，當自己有能力時，也為需要幫助的人「送暖」。

事業穩定後，張來川不僅投入關懷弱勢族群，創立高雄市慈善社團理事長聯誼會，藉由好人好事表揚分享有愛的溫度故事，進而將慈善團體整合成更大的愛心力量，希望形成行善的社會風氣，鼓勵「行善量力而為，但不必低調」；他11年前為恆春老家的數百低收入戶送暖，分送千元紅包和民生物資，也響應屏東縣政府「春節送暖歲末關懷」理念認養恆春鎮，為讓食物在運送過程中提升食品安全，今天再捐贈物資銀行1輛冷藏、冷凍功能的物資車。

屏東縣物資銀行有1實體店、2處總站以及15個分站，為提升服務密度，讓資源取得更便利，今天再新增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，由周春米和張來川等人揭牌。

除安排惜食教育、義剪及義診外，並號召社會各界聯合送愛給予300戶弱勢家庭，每戶2000元物資券以及物資包；周春米說，食物銀行不僅是生態永續很好的循環外，透過慈善團體聯合蒐集並運用各站點與物資車的運送，將愛心更有效率地送到每個需要的家庭，讓弱勢家戶感到溫暖。

屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供
屏東縣物資銀行今天再增新園田洋社區、萬巒185站及南州鄉溪南社區物資站，和張來川捐贈可冷藏和冷凍的物資車，縣長周春米代表接受。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 恆春 老家

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