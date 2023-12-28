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饕客錯愕…被譽為南台灣素食天花板 高雄餐廳「無我茶禪」宣布吹熄燈號

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
被譽為高雄素食天花板的「無我茶禪」驚傳吹熄燈號，消息一出令許多饕客及喜愛茶道的民眾感到惋惜。記者劉學聖／翻攝
被譽為高雄素食天花板的「無我茶禪」驚傳吹熄燈號，消息一出令許多饕客及喜愛茶道的民眾感到惋惜。記者劉學聖／翻攝

被譽為南台灣素食天花板的「無我茶禪」驚傳吹熄燈號，消息一出令許多頂級饕客及喜愛茶道的民眾感到錯愕，據了解創辦人陳建草（草總）今年初因病過世，由夫人沈善美苦撐近1年，近日正式對外公告團隊將於12月底全部撤出「無我茶禪」經營。

在素食餐飲界人稱草總的陳建草，打從娘胎就茹素，在他一生53歲的人生歲月中，致力於推廣素食文化，並接手經營家族事業「全省素食之家」餐飲機構。陳建草四年前在高雄鳥松成功打造「無我茶禪」東方禪風無菜單蔬食料理，且以沙代水、以石代山，讓人一走進餐廳，就能將凡塵俗事拋在門外，餐廳採預約制，店址非常隱密，宛如私人招待所，餐廳營運4年來頗受好評。

不過，今年初陳建草辭世後，遺孀沈善美苦撐餐廳，但近日正式對外公告表示，盡心耕耘近1年，決定對外營業至12月24日止，公告提及，終止對外營業後，至12月31日易主之前，皆無任何營業行為，交接期間，若有任何使用「無我茶禪」原來團隊的名義做任何商業行為或更改其他營業方式，皆與草總團隊無關，2023年12月31日後原團隊將全部撤出無我茶禪經營。

「無我茶禪」負責人沈善美正式對外公告，「無我茶禪」終止營運，讓各界感到十分婉惜。記者劉學聖／翻攝
「無我茶禪」負責人沈善美正式對外公告，「無我茶禪」終止營運，讓各界感到十分婉惜。記者劉學聖／翻攝

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