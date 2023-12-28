饕客錯愕…被譽為南台灣素食天花板 高雄餐廳「無我茶禪」宣布吹熄燈號

被譽為南台灣素食天花板的「無我茶禪」驚傳吹熄燈號，消息一出令許多頂級饕客及喜愛茶道的民眾感到錯愕，據了解創辦人陳建草（草總）今年初因病過世，由夫人沈善美苦撐近1年，近日正式對外公告團隊將於12月底全部撤出「無我茶禪」經營。

在素食餐飲界人稱草總的陳建草，打從娘胎就茹素，在他一生53歲的人生歲月中，致力於推廣素食文化，並接手經營家族事業「全省素食之家」餐飲機構。陳建草四年前在高雄鳥松成功打造「無我茶禪」東方禪風無菜單蔬食料理，且以沙代水、以石代山，讓人一走進餐廳，就能將凡塵俗事拋在門外，餐廳採預約制，店址非常隱密，宛如私人招待所，餐廳營運4年來頗受好評。