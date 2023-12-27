潮州春節市集特1區20萬標出 總金額破300萬創紀錄

屏東「潮州春節市集」特區今天展開競標，有投標者以新台幣20萬288元標下特1區，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後最高標，決標總金額破300萬，創下新紀錄。

潮州春節市集有逾30年歷史，每每舉辦讓潮州鎮宛若不夜城，業者看準滿滿人潮，今年投標件數高達341件；潮州鎮公所宣布明年活動將從除夕到初四，一連舉辦5天，初估遊客人潮上看30萬人次。

潮州鎮公所主祕王建元指出，潮州春節市集雖之前分別開出特區25萬、38萬的高標價，但皆因疫情而停辦，直至今年才復辦；今天的投標件數高達341件，創下歷史新高，且今年最高標是20萬288元，已超越去年且成為疫後最高標，決標總金額也破300萬，可見市集的熱度不讓人失望。

王建元說，依這次的競標熱度，預估到時候遊客人潮將上看30萬人次。

朱姓攤商直言，每到過年全台灣四處都有年街，因為公所的動線安排做得很好，不僅人潮多，買氣也是最好的，因此每年都會來競標。