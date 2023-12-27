金門首例 歷史建築張文帝洋樓修復工程獲金質獎殊榮

1935年興建完工，金門僑匯建築代表作之一的沙美「張文帝洋樓」於108年啟動修復工程，在文化獎得主沈富春匠師帶領的團隊，歷經3年修復，終於去年修復竣工，並於今年申請金質獎，昨獲得行院院公共工程委員會的優等獎殊榮，讓文化局也很欣喜，希望傳統建築的修繕廠商能以此為標竿，用心修建更多的歷史建築。

金門縣文化局長呂坤和昨赴台灣領獎，呂坤和指出，金門縣歷史建築沙美張文帝洋樓修繕暨活化工程獲「第23屆公共工程金質獎」，為金門第一棟文資修復獲此殊榮，代表中央對金門文資修復品質的極大肯定，此工程於107年完成規劃設計，在文化部文化資產局與縣府攜手推動下，於108年啟動修復工程，於111年修復竣工。

文化局指出，此次工程有兩大創舉，首先改用評選方式擇出優良廠商，其次，工程期間，在文化部文化資產局支持下，辦理多次匠藝推廣活動，也是金門第一次將冰冷的修復工程走入民眾與學童生活中，獲得極大好評。

文化部文化資產局因考量金門文化資產數量不少，呂坤和希望文資局在金門有個辦事處，所以規劃前說服文資局，由他們出資修建使用。108年9月9日文資局與縣府簽約，將此洋樓設立文化部文化資產局金門辦事處，和縣府攜手保存金門珍貴文化資產，並同意全額出資修復。後隨著中央政策轉變，於今年初將修復完成的洋樓委由金門縣文化局接管，目前借給金沙鎮圖書館，未來將作為文化資產人才培訓基地。

張文帝洋樓為沙美一帶最為華麗的洋樓，由馬來西亞華僑張文帝寄款回鄉興建，並親自監工。民國26年至34年日軍進駐設置指揮所；民國34年至41年宗親張西湖全家自中國大陸返金門借住；民國41年至47年國軍駐紮，期間曾設立鼠疫防治處；民國47年至78年憲兵隊駐紮；民國81年張氏宗親借住；民國83年以後閒置，直至民國84年張文帝之女張惠英回來繼承產權，期間也成為傳教士在金門落腳的第一個地方，在民國105年贈予金門縣政府，並於108年9月9日和文化部文化資產局締約合作，進行分年修復活化再利用。